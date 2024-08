Toni Kroos sieht den BVB vor dem FC Bayern

IMAGO/Laci Perenyi

Toni Kroos schätzt den BVB derzeit stärker als den FC Bayern ein

Die neue Bundesliga-Saison ist endlich gestartet. Als Titel-Anwärter gelten neben Doublesieger Bayer Leverkusen auch wieder der FC Bayern und Borussia Dortmund. Ex-Nationalspieler Toni Kroos schätzt den BVB derzeit etwas überraschend sogar stärker ein als den Rekordmeister.

Im Podcast "Einfach mal Luppen" gab der Weltmeister von 2014 gemeinsam mit seinem Bruder Felix einen Meistertipp ab. Bayer Leverkusen setzte Toni Kroos dabei erneut auf Platz eins. Danach folgt ihm zufolge aber nicht der FC Bayern, sondern der BVB.

"Vor etwa anderthalb Monaten hätte ich noch gesagt, Dortmund wird Fünfter, wenn es gut läuft", erklärte Kroos. "In meinen Augen haben sie in den letzten Transferperioden sehr schlecht transferiert. Aber diesen Sommer haben sie sensationell gearbeitet."

Die drei in Fußball-Deutschland bestens bekannten BVB-Neuzugänge Serhou Guirassy, Pascal Groß und Waldemar Anton überzeugen Kroos auf ganzer Linie.

"Guirassy ist ein sehr guter Stürmer, der zwar noch verletzt ist, aber wenn er wieder fit ist, wird er viele Tore schießen. Mit Waldemar Anton haben sie einen sehr konstanten und guten Innenverteidiger verpflichtet. Und Pascal Groß ist jemand, der eine fußballerische Komponente reinbringt, die vielleicht in den letzten Jahren gefehlt hat", schwärmte der 34-Jährige, der zusammen mit Anton und Groß zuletzt noch im DFB-Team bei der EM kickte.

BVB: Kroos-Lob auch für zwei weitere Neuzugänge

Ebenfalls aus nächster Nähe konnte Kroos in der vergangenen Spielzeit die Leistungen von BVB-Neuling Yan Couto begutachten, der von Manchester City an den FC Girona ausgeliehen war und in LaLiga auch gegen den deutschen Spielmacher und seinen Ex-Verein Real Madrid antrat.

Der 22 Jahre alte Brasilianer, der mit Kaufpflicht an den BVB verliehen ist, habe in Spanien "eine überraschend gute Saison gespielt", urteilte Kroos. "Er hat meiner Meinung nach große Qualitäten, vor allem in der Offensive und im Dribbling. Ein richtig guter Spieler. Dortmund hat sich wahnsinnig gut verstärkt."

Neben Guirassy, Groß, Anton und Couto lotste der BVB auch Jung-Nationalspieler Maximilian Beier von der TSG 1899 Hoffenheim ins Ruhrgebiet. "Er hat gezeigt, dass er viele Tore schießen kann und hat noch Potenzial nach oben", lobte Felix Kroos den 21-Jährigen.