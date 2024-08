Nächster Klub will Werder-Star: Doch keine Klausel?

IMAGO/RHR-FOTO

Werder-Abwehrmann Milos Veljkovic steht auf der Liste mehrere Vereine

Nachdem es an der Weser lange ruhig war, überschlugen sich die Gerüchte rund um den SV Werder Bremen am Mittwoch. Während einige Spekulationen mittlerweile eingedämmt wurden, bleibt vor allem das Interesse an SVW-Abwehrmann Milos Veljkovic heiß.

In zwei Fragen hat Werder Bremen Klarheit: Der lange mit einem Abschied in Verbindung gebrachte Marvin Ducksch wird bleiben, das bestätigte der SVW-Stürmer selbst am Mittwoch.

Zudem steht fest, dass Issa Kaboré, Außenbahnspieler von Manchester City, um den sich die Grün-Weißen kürzlich bemüht haben sollen, einen anderen Weg einschlagen und nach Lissabon zu Benfica wechseln wird.

Offen ist allerdings weiter, ob Leonardo Bittencourt noch vor Transferfrist den Abgang macht. Laut "Sport Bild" denkt der Mittelfeldspieler an einen Abgang, möglicherweise noch in diesem Sommer, sofern es ein passendes Angebot gibt, spätestens aber im Winter. Jedenfalls dann, wenn sich seine Situation nicht ändert. Bittencourt hat seinen Stammplatz aus der Schlussphase der letzten Saison zuletzt verloren.

Richtig spannend wird es zudem wohl bei Milos Veljkovic. Der Abwehrspieler, der zu Wochenbeginn schon damit aufhorchen ließ, dass er kein Bekenntnis zum Verbleib abgeben wollte, wird laut "Bild" intensiv von CA Osasuna aus Spanien umworben. Gespräche mit dem Werder-Star seien bereits fortgeschritten, hieß es bereits am Mittwoch beim Boulevard-Blatt. Am Donnerstag legte "Bild" nun mit Infos zu einem weiteren Interessenten nach.

Demnach soll auch Atalanta Bergamo aus der italienischen Serie A es auf Veljkovic abgesehen haben. Der Europa-League-Gewinner soll sogar in der Pole Position im Werben um den serbischen EM-Star sein.

Werder Bremen braucht erst Ersatz für Veljkovic

Wechselt der Innenverteidiger, dessen Vertrag in Bremen noch bis Mitte 2025 datiert ist, noch vor Transferschluss am Freitagabend den Klub? Offen!

Denn nachdem man bis vor Kurzem noch davon ausging, dass Veljkovic via Klausel gehen könnte - "Bild" berichtete, dass diese bei fünf Millionen Euro liegt und der 28-Jährige daher das Heft des Handelns selbst in der Hand habe - ist nun durchgesickert, dass die Vertragsoption mittlerweile abgelaufen ist.

Heißt: Werder kann selbst entscheiden, ob Veljkovic geht und falls ja, zu welchem Preis. Noch soll zudem kein konkretes Angebot auf der Bremer Geschäftsstelle auf dem Tisch liegen.

Und: Dass die Grün-Weißen den Serben abgeben, ohne vorher Ersatz verpflichtet zu haben, ist unwahrscheinlich.