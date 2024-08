Auf diesen Gegner ist Thomas Müller besonders heiß

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Thomas Müller (M.) spielt seine 17. Bundesliga-Saison

Mit seiner Einwechslung beim 3:2-Auswärtssieg des FC Bayern beim VfL Wolfsburg ist Thomas Müller in seine insgesamt 17. Bundesliga-Saison gestartet. Durch seinen insgesamt 474. Bundesliga-Einsatz für die Münchner ist er nun alleiniger Rekordspieler des deutschen Rekordmeisters. In seiner womöglich letzten Spielzeit beim FC Bayern freut sich der Routinier auf eine Ansetzung in 2024/2025 ganz besonders.

Zum ersten Mal nach über 13 Jahren tritt Thomas Müller mit seinem FC Bayern nämlich wieder im Hamburger Millerntor-Stadion beim FC St. Pauli an. Am 7. Mai 2011 gab es das letzte Aufeinandertreffen der Kiez-Kicker mit den Münchnern.

Damals behielt der FC Bayern überdeutlich mit 8:1 die Oberhand, Torschützen waren Mario Gomez (3), Arjen Robben, Franck Ribéry (jeweils 2) und Daniel Van Buyten. Thomas Müller stand dabei 69 Minuten lang auf dem Feld und wurde schließlich durch Miroslav Klose ersetzt.

Wenngleich die Partie schon eine halbe Ewigkeit zurückliegt, so erinnert sich Müller doch noch an die besondere Atmosphäre in der Hansestadt.

"In der Liga freue ich mich, dass ich mal wieder am Millerntor auf St. Pauli spielen darf. Da ist immer eine besondere Stimmung", so der 34-Jährige im Gespräch mit dem Sportnahrungshersteller ESN.

Müller spielte schon 43 Mal gegen den BVB

Die Saison 2010/2011 war die bis dato letzte, in der sich die Wege des Bayern-Urgesteins und des FC St. Paulis in der Bundesliga kreuzten. In diesem Jahr tritt der deutsche Rekordmeister am 10. Spieltag Mitte November zum Auswärtsspiel im Millerntor-Stadion an. Das Rückspiel ist dann am letzten März-Wochenende in der Allianz Arena angesetzt.

Der ewige Kontrahent von Thomas Müller seiner Profi-Karriere ist übrigens Borussia Dortmund. Gegen den BVB trat Müller in seiner gesamten Profi-Karriere bereits 43 Mal an, die Duelle fanden dabei in vier verschiedenen Wettbewerben statt.

Die beeindruckende Bilanz des Ex-Weltmeisters gegen die Schwarz-Gelben: 26 Siege, drei Remis, 14 Niederlagen - zudem schoss Müller dabei bislang 14 Tore gegen den BVB.