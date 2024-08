Aussortierter Ex-Schalker hat wohl neuen Klub gefunden

IMAGO/O.Behrendt

Sebastian Polter (M.) hat wohl einen neuen Verein gefunden

In seinen knapp zwei Jahren im Verein wurde Sebastian Polter beim FC Schalke nie richtig glücklich. Nachdem sich der Angreifer mit dem Klub aus der 2. Bundesliga zunächst auf eine Vertragsauflösung verständigt hatte, ist nun offenbar klar, wie es für ihn sportlich weitergehen wird.

Letzte Woche bestätigte Schalke 04 zunächst, dass sich der Klub mit dem 33-Jährigen auf eine vorzeitige Trennung in beiderseitigem Einvernehmen geeinigt hätte. Das Arbeitspapier des Angreifers, welches eigentlich noch bis 2025 datiert war, wurde dabei vorzeitig aufgelöst.

Wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" nun vermeldete, soll sich Polter mittlerweile mit dem Schalker Zweitliga-Konkurrenten Eintracht Braunschweig auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben.

Über die Modalitäten sei sich der Mittelstürmer mit den Niedersachsen bereits einig, die offizielle Verkündung solle schon zeitnah erfolgen.

Sein letztes Pflichtspiel hatte Polter zu Beginn des Monats bestritten, als er beim Saisonstart des FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga ausgerechnet gegen Eintracht Braunschweig in der Schlussphase noch eingewechselt wurde. Die Königsblauen hatten das Duell mit den Löwen mit 5:1 für sich entschieden.

Polter spielte auch schon für Berlin, Bochum und Darmstadt

Braunschweig kommt in der laufenden Saison in der 2. Bundesliga bis dato überhaupt nicht zurecht und rangiert mit null Punkten am Tabellenende. Die Eintracht hat dabei mit 2:13 ein desolates Torverhältnis zu Buche stehen und zuletzt mehrfach angekündigt, sich personell noch verstärken zu wollen.

Für Sebastian Polter wäre der BTSV bereits die zehnte Profi-Station in seiner Karriere. In der Bundesliga und 2. Bundesliga war der Angreifer unter anderem schon für den 1. FC Nürnberg, den 1. FC Union Berlin, den VfL Bochum und den SV Darmstadt 98 aktiv und steht bis dato bei 225 Einsätzen im deutschen Ober- und Unterhaus.