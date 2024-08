Top-Klub hofft auf Last-Minute-Deal mit Coman

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

FC Bayern, Wüste oder Europa-Wechsel: Bei Kingsley Coman ist noch alles möglich

Einer der heißesten und namhaftesten Kandidaten auf einen Abgang vom FC Bayern ist dieser Tage Kingsley Coman. Aus der Wüste gibt es schon länger konkretes Interesse. Nun hat sich kurz vor Transferschluss wohl eine weitere Option für den Offensivmann der Münchner aufgetan. Dieses Mal aus einer europäischen Top-Liga.

Wird der FC Bayern Kingsley Coman noch vor dem hiesigen Transferschluss los? Laut verschiedenen Medienberichten überlegt der Franzose gerade, wie er seine Zukunft plant, würde bei einem Abgang allerdings am liebsten in einer europäischen Spitzenliga bleiben. Und genau von dort gibt es nun wohl frisches Interesse.

Denn wie der britische "Daily Mirror" schreibt, hat der FC Arsenal die Fühler nach Coman ausgestreckt. Der amtierende Vizemeister der Premier League denkt offenbar an einen Last-Minute-Deal. Das Transferfenster in England schließt am Freitagabend um 23:59 Uhr.

Der Zeitung zufolge wünscht sich Gunners-Teammanager Mikel Arteta bis dahin noch eine Verstärkung für den Offensivflügel. Ob die Arsenal-Bosse Coman von einem Wechsel überzeugen können, ist aber offen.

Mit Geld jedenfalls kann der englische Top-Klub den anderen Interessenten, der derzeit gehandelt wird, nicht ausstechen: Der Saudi-Klub Al-Hilal, bei dem auch Neymar unter Vertrag steht, soll dem FC Bayern einerseits schon ein lukratives Angebot gemacht haben, welches die Bayern-Verantwortlichen wohl schon akzeptiert haben, und auch Coman selbst soll außerordentlich gut verdienen, falls er sich für einen Wechsel in die Wüste entscheidet.

FC Bayern: Lockt Arsenal Coman nach England?

Arsenal hingegen versucht dem Bericht nach, den Bayern-Star eher mit sportlichen Argumenten und der Premier-League-Bühne zu locken. Das extrem hohe Salär, das der 28-Jährige in Saudi-Arabien verdienen könnte, offeriert ihm Englands Vizemeister offenbar nicht. Ob das reicht, um Coman zu überzeugen? Offen.

Neben dem FC Arsenal wurde zuletzt auch immer der FC Barcelona als möglicher Abnehmer gehandelt. Nach "Bild"-Informationen könnte es in diesem Fall um eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht gehen. Die Münchner würden so vorerst "nur" das Gehalt des Franzosen sparen, das allerdings auch schon rund 17 Millionen Euro pro Jahr betragen soll.

Während das Transferfenster in Spanien am Freitagabend um 23 Uhr schließt, kann sich Coman im Falle eines Wüstenwechsels noch ein wenig Zeit lassen. Denn hier sind Wechsel noch bis Anfang September möglich.