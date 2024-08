BVB-Duo Brandt und Süle weiter außen vor - Sahin reagiert

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Sahin machte Brandt zum Vizekapitän beim BVB

Julian Brandt und Niklas Süle von Borussia Dortmund sind auch für die ersten Länderspiele nach der Europameisterschaft nicht in den Kader der deutschen A-Nationalmannschaft berufen worden. BVB-Cheftrainer Nuri Sahin traut dem Duo dennoch eine Rückkehr in die DFB-Auswahl zu.

BVB-Cheftrainer Nuri Sahin zufolge sind Julian Brandt und Niklas Süle auf einem guten Weg, bald schon wieder Teil der deutschen Nationalmannschaft zu sein. Für die Länderspiele gegen Ungarn (7.9.) und die Niederlande (10.9.) in der Nations League waren die beiden Profis von Borussia Dortmund von Bundestrainer Julian Nagelsmann erneut nicht nominiert worden.

"Ich hätte es natürlich sehr gerne gesehen, dass Jule und Niki dabei gewesen wären. Aber das ist die Entscheidung vom Bundestrainer und die ist zu respektieren und zu akzeptieren", entgegnete Sahin am Donnerstagmittag auf der Pressekonferenz der Borussia (die Aussagen sind auch oben im Video zu hören) vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr). "Ich weiß, dass der Weg in die Nationalmannschaft nur über den Verein führt."

Sahin hob zugleich hervor, dass er "mit beiden sehr zufrieden" sei. "Beide machen ihre Sache sehr, sehr gut. Auch Julian Nagelmann möchte Qualität in seiner Mannschaft haben. Wenn die Jungs auf höchstem Niveau weiterhin so abliefern, dann werden sie auch wieder in diesen Kreis zurückkehren. Das ist den beiden zu wünschen, aber es liegt nicht in meiner Hand."

BVB-Duo bleibt in Dortmund: Sahin musste Brandt und Süle nicht trösten

Große Enttäuschung hat sich bei Brandt und Süle aber offenbar ohnehin nicht breit gemacht. Der 35-Jährige habe nach der Bekanntgabe des DFB-Kaders "nicht das Gefühl, dass ich Niki oder Jule in den Arm nehmen musste".

Offensivspieler Brandt war trotz teils starker Leistungen in der Rückrunde bereits nicht für den EM-Kader nominiert gewesen. Für diesen war Abwehrspieler Süle ohnehin nicht infrage gekommen, da er wegen offensichtlicher Fitnessprobleme im Frühjahr kaum noch eine Rolle in Dortmund gespielt hatte. Der frühere Bayern-Profi ist unter dem neuen Dortmunder Coach aktuell aber wieder Stammspieler. In der Sommerpause hatte sich der 28-Jährige in einen deutlich besseren Zustand gebracht.

Vom BVB wurden Kapitän Emre Can, Abwehrspieler Nico Schlotterbeck sowie die drei Neuzugänge Pascal Groß, Waldemar Anton und Maximilian Beier in den DFB-Kader berufen. "Das ist auch eine Bestätigung für uns", hob Sahin hervor.