Star des FC Bayern beim FC Liverpool gehandelt

IMAGO/O.Behrendt

Kingsley Coman (r.) könnte den FC Bayern noch verlassen

In den vergangenen Tagen hielt wohl keine Personalie die Säbener Straße so auf Trab wie Kingsley Coman. Der französische Flügelspieler gilt als heißer Kandidat für einen Last-Minute-Abschied vom FC Bayern, nun soll sich ein neuer, sehr verlockender Interessent in Stellung gebracht haben: der FC Liverpool.

Al-Hilal aus Saudi-Arabiens Pro League soll Kingsley Coman vom FC Bayern mit sehr viel Geld in die Wüste locken wollen, der englische Spitzenklub FC Arsenal hingegen mit sportlicher Perspektive locken. Den Gunners soll im mutmaßlichen Poker um den 28-Jährigen allerdings Konkurrenz aus der eigenen Liga drohen.

Beim FC Liverpool soll man in Coman eine "potenziell wertvolle Ergänzung" des Kaders sehen. Das will das spanische Portal "fichajes.net" erfahren haben. Zwar haben die Reds mit Federico Chiesa von Juventus Turin unlängst einen neuen Flügelstürmer unter Vertrag genommen, ein Kauf Comans soll damit aber noch nicht zwingend vom Tisch sein, heißt es. Derzeit wäge man noch die Vor- und Nachteile eines Last-Minute-Deals ab.

Gehalt beim FC Bayern befeuert Gerüchte

Zweifel sät dabei wohl vor allem der körperliche Zustand des Nationalspielers, der beim FC Bayern immer wieder lange Verletzungspausen verkraften musste.

Immerhin: Finanziell, so der Bericht weiter, ist Liverpool problemlos in der Lage den Transfer zu stemmen. Eine kurzfristige Entscheidung sei daher kein Problem. Um Coman aus seinem bis Ende Juni 2027 datierten Kontrakt loszueisen, werden angeblich rund 50 Millionen Euro fällig.

Hinzukommt allerdings sicherlich noch ein fürstliches Gehalt, da der Rechtsfuß in München etwa 17 Millionen Euro pro Jahr einstreichen soll. Eine Summe, die wohl auch dafür verantwortlich ist, dass man eine Trennung in Betracht zieht. Der deutsche Rekordmeister hatte bereits angekündigt, den aufgebauschten Gehaltsetat deutlich senken zu wollen.