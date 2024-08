Mazraoui spricht über Abschied vom FC Bayern

IMAGO

Noussair Mazraoui wechselte vom FC Bayern zu Manchester United

2022 war Noussair Mazraoui ablösefrei von Ajax Amsterdam an die Säbener Straße gewechselt. Beim FC Bayern konnte sich der Rechtsverteidiger jedoch nicht wirklich durchsetzen und musste daher oft auf der Bank Platz nehmen. Nach seinem Wechsel zu Manchester United blickte der 26-Jährige auf seinen Abschied aus München zurück.

Nach nur zwei Jahren verließ Noussair Mazraoui den FC Bayern bereits wieder. Seinen Wechsel zu Manchester United machten beide Klubs Mitte August offiziell. Der Rechtsverteidiger unterschrieb am Old Trafford einen Vertrag bis 2029. Die Münchner kassierten dem Vernehmen nach rund 15 Millionen Euro Ablöse.

An der Isar konnte der Marokkaner nie vollends überzeugen. Immer wieder wurde der 26-Jährige von Verletzungen zurückgeworfen. Auch bei seinen wenigen Einsätzen in der Startelf konnte der 28-fache Nationalspieler nur selten Eigenwerbung betreiben. Der Wechsel war somit ein logischer Schritt.

FC Bayern: Noussair Mazraoui war "bereit für etwas anderes"

"Für mich war klar, dass ich in diesem Sommer zu einem anderen Verein wechseln will. Als ich das Angebot von Manchester United bekam, wusste ich, dass ich es machen will. Das hat sich sofort gut angefühlt, aber ich musste warten, bis sie einen anderen Rechtsverteidiger (Aaron Wan-Bissaka, Anm. d. R.) verkauft hatten", erklärte Mazraoui gegenüber "Viaplay".

Für seinen neuen Klub stand der Außenverteidiger gleich in den ersten zwei Premier-League-Partien in der Startelf. Auf die Nachfrage, ob der gebürtige Niederländer mit dem Kapitel FC Bayern daher schnell abgeschlossen habe, antwortete er: "Man verabschiedet sich nicht einfach so von einem Verein, aber ich hatte das Gefühl, dass ich bereit für etwas anderes war."

"Das lag an vielen Dingen, aber darüber möchte ich jetzt nicht sprechen", schob Mazraoui umgehend vielsagend hinterher.