Überraschender Abschied vom FC Bayern fix

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Gabriel Vidovic (r.) verlässt den FC Bayern

Gabriel Vidovic war einer der Gewinner der Vorbereitung des Fußball-Bundesligisten FC Bayern. Nun verabschiedet sich der Youngster allerdings überraschend - jedoch nur auf Zeit.

UPDATE: Kurz vor dem Ende des Deadline Days gab der FC Bayern am Freitag noch einen Wechsel bekannt: Gabriel Vidovic verlässt den Rekordmeister. Der 20-jährige Flügelstürmer schließt sich in 2024/25 auf Leihbasis dem FSV Mainz 05 an. Um das möglich zu machen, wurde der Vertrag mit dem Offensivmann bis Sommer 2026 verlängert.

"Gabriel Vidović ist bereits im Alter von 12 Jahren zum FC Bayern gewechselt und hat sich zunächst an unserem FC Bayern Campus sowie dann auf seinen ersten Leihstationen im Profibereich bei Vitesse Arnheim und Dinamo Zagreb auf hohem Niveau stetig weiterentwickelt", sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund zum Abschied von Vidovic.

"In den vergangenen Wochen hat sich Gabi auch bei uns in der Vorbereitung wieder sehr gut präsentiert und soll nun beim FSV Mainz die nächsten Schritte machen. Wir werden ihn auf seinem Weg weiter sehr eng begleiten", versprach der FCB-Funktionär.

Vidovic wird in Mainz das Trikot mit der Nummer 17 tragen.

Die Ursprungsmeldung: Wie "Sky" berichtet, wird Gabriel Vidovic für eine Saison an den Bundesliga-Konkurrenten FSV Mainz 05 verliehen. Zuvor werde sein Vertrag beim FC Bayern bis 2026 verlängert.

Die Rheinhessen sollen sich außerdem eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro zugesichert haben. Außerdem sei eine Rückkaufklausel für den FC Bayern verankert worden. Diese liegt bei zehn Millionen Euro.

Der Deal sei bereits beschlossene Sache. Am Freitag stehe noch der Medizincheck und die Unterschrift unter dem neuen Arbeitspapier an.

Während der Vorbereitung des FC Bayern spielte sich Vidovic mit starken Leistungen in den Fokus. In den bisherigen Pflichtspielen fand der Kroate allerdings keine Berücksichtigung von Trainer Vincent Kompany und fehlte im Profikader.

FC Bayern: Offenbar Umdenken bei Gabriel Vidovic

Gerüchte über einen Abgang von Vidovic gibt es schon länger.

Anfang August hatte der "kicker" aber berichtet, dass der Linksaußen bislang alle Versuche des Vereins abgeblockt hat, seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag zu verlängern. Dem U21-Nationalspieler fehle die Perspektive beim FC Bayern.

Für den Angreifer stehe fest, dass er in der neuen Saison nicht erneut verliehen werden will.

Doch nun kam es offenbar zu einem Umdenken. Für die Leihe zum FSV Mainz muss sein Vertrag erst verlängert werden.

Schon das letztes Jahr verbrachte Vidovic auf Leihbasis bei Dinamo Zagreb in Kroatien, obwohl man ihm beim FC Bayern eigentlich schon vor Jahren versprochen hatte, dass er Teil der Profi-Mannschaft wird.

In Zagreb überzeugte der gebürtige Augsburger mit sieben Tore und drei Vorlagen in 27 Erstliga-Spielen. Für den Durchbruch beim FC Bayern reichte das aber offenbar nicht.

Neben Mainz sollen sich "kicker" zufolge auch der französische Klub Stade Brest, Real Valladolid aus Spanien und Eintracht Frankfurt nach Vidovic erkundigt haben.