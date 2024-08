Konkretes Interesse an Bayern-Neuzugang enthüllt

IMAGO/Bahho Kara/Kirchner-Media

Michael Olise entschied sich für einen Wechsel zum FC Bayern

Der FC Bayern konnte sich in diesem Sommer die Dienste von Michael Olise sichern. Der Offensivakteur soll zuvor konkretes Interesse bei gleich mehreren Klubs geweckt haben.

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, sollen "mehrere Vereine" konkretes Interesse an Olise gezeigt haben. Namentlich wird Newcastle United aus der Premier League genannt.

Die Magpies sollen "der schärfste Konkurrent" des FC Bayern im Werben um den 22-Jährigen gewesen sein, wie es "Bild"-Fußballchef Christian Falk formuliert. Am Ende machten die Münchner wohl auch das Rennen, weil Olise beim deutschen Rekordmeister mehr Geld verdienen soll, als er es bei Newcastle United wohl hätte tun können.

Der Offensivakteur unterschrieb an der Säbener Straße einen langfristigen Vertrag bis 2029. Crystal Palace soll für Olise die kolportierte Ablösesumme von circa 53 Millionen Euro kassiert haben.

Bayern-Neuzugang in Nationalmannschaft berufen

Der Flügelspieler deutete sein großes Potenzial in seinen ersten Wochen beim FC Bayern schon an. Olise steuerte im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm (4:0) als Joker einen Assist bei. Im darauffolgenden Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg (3:2) durfte er dann von Beginn an ran.

Der Bayern-Neuzugang wurde unlängst erstmals für die französische Nationalmannschaft nominiert. Trainer Didier Deschamps lobte die "sehr guten Leistungen", die Olise bei den Olympischen Sommerspielen gezeigt habe. Der Tempodribbler hatte mit zwei Toren und fünf Vorlagen großen Anteil am Gewinn der Silbermedaille in Paris.

"Er hätte auch für uns [bei der EM] spielen können - und andere Spieler auch. Ich habe mit Thierry [Henry, Trainer der französischen Olympia-Auswahl 2024; Anm.d.Red.] gesprochen und es war ihm wichtig, Michael [bei Olympia] dabei zu haben. Das hat er auf dem Spielfeld bewiesen. Deshalb ist es sinnvoll, dass er zu uns kommt", erklärte Deschamps die Berufung Olises für die anstehenden Spiele in der Nations League gegen Italien (6. September) und Belgien (9. September).