Bericht: Ex-Nationalspieler will zu Eintracht Frankfurt

IMAGO/Volker Müller

Mahmoud Dahoud (r.) war zuletzt an den VfB Stuttgart ausgeliehen

Tätigt Eintracht Frankfurt am Deadline Day noch einen überraschenden Transfer? Die SGE soll einen Ex-Nationalspieler im Blick haben.

"Sky"-Informationen zufolge arbeitet Eintracht Frankfurt "unter Hochdruck" an einer Verpflichtung von Mahmoud Dahoud.

Der 28-Jährige besitzt bei Brighton & Hove Albion einen Vertrag bis 2027. Dahoud spielt im Team von Cheftrainer Fabian Hürzeler aktuell aber nur eine Nebenrolle.

"Sky" zufolge will Dahoud zu Eintracht Frankfurt. Die Gespräche sollen "in den letzten Stunden richtig Fahrt aufgenommen" haben, schreibt Reporter Patrick Berger auf X (ehemals Twitter). Dem Vernehmen nach verhandeln Brighton & Hove Albion und Eintracht Frankfurt sogar über einen festen Transfer.

Leihe zum VfB Stuttgart

Dahoud war in der vergangenen Rückrunde von den Seagulls an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Der Spielgestalter kam bei den Schwaben allerdings überwiegend als Joker zum Zug. Eine feste Verpflichtung gab es deshalb nicht. Anschließend ging es aus dem Ländle zurück nach England.

Eintracht Frankfurt arbeitet offenbar an einer Einigung für einen Dahoud-Transfer. Laut "Sky" hat die SGE aber noch einen Alternativkandidat im Blickfeld, ein konkreter Name wird in diesem Zusammenhang nicht genannt.

Bundesliga-Erfahrung auch bei Gladbach und dem BVB

Das Transferfenster schließt in der Fußball-Bundesliga am Freitagabend um 20 Uhr. Der Deadline Day wird die Entscheidung bringen.

Dahoud spielte in seiner Karriere ebenfalls schon für Borussia Mönchengladbach sowie Borussia Dortmund im deutschen Fußball-Oberhaus. 2020 kam der Mittelfeldmann unter dem damaligen Bundestrainer Joachim Löw in zwei Länderspielen für die Nationalmannschaft zum Einsatz.

Dahoud steht seit 2023 bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag. Der Routinier könnte doch schon zeitnah von der Premier League zurück in die Bundesliga wechseln.