Eintracht Frankfurt vor Transfer-Überraschung

IMAGO/Volker Müller

Mahmoud Dahoud (r.) war zuletzt an den VfB Stuttgart ausgeliehen

Eintracht Frankfurt steht am Deadline Day wohl kurz vor einem überraschenden Transfer. Die SGE angelt sich demnach einen Ex-Nationalspieler.

"Sky"-Informationen zufolge befindet sich Mahmoud Dahoud vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt.

Die Hessen sollen sich mit Brighton & Hove Albion über einen festen Transfer geeinigt haben. Der 28-Jährige spielt im Premier-League-Team von Cheftrainer Fabian Hürzeler nur eine Nebenrolle.

"Sky" zufolge reist Dahoud zu Eintracht Frankfurt, um dort den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren und anschließend sein Arbeitspapier zu unterzeichnen. Über die Vertragslänge kursieren noch keine Informationen.

Gastspiel beim VfB Stuttgart

Dahoud war in der vergangenen Rückrunde von Brighton & Hove Albion an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Der Spielgestalter kam bei den Schwaben allerdings überwiegend als Joker zum Zug. Eine feste Verpflichtung gab es deshalb nicht. Anschließend ging es aus dem Ländle zurück nach England.

Eintracht Frankfurt arbeitet offenbar mit Hochdruck am Abschluss des Dahoud-Transfers. "Sky" hatte am Deadline Day zuvor berichtet, die SGE habe noch einen Alternativkandidat im Blickfeld. Ein konkreter Name wurde in diesem Zusammenhang nicht genannt. Ohnehin scheint Plan A - ein Dahoud-Kauf - jetzt zu funktionieren. Das Transferfenster schließt in der Fußball-Bundesliga am Freitagabend um 20 Uhr.

Bundesliga-Erfahrung auch bei Gladbach und dem BVB

Dahoud spielte in seiner Karriere ebenfalls schon für Borussia Mönchengladbach sowie Borussia Dortmund im deutschen Fußball-Oberhaus. 2020 kam der Mittelfeldmann unter dem damaligen Bundestrainer Joachim Löw in zwei Länderspielen für die Nationalmannschaft zum Einsatz.

Dahoud steht seit 2023 bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag. Doch der Routinier wird wohl schon zeitnah von der Premier League zurück in die Bundesliga wechseln.