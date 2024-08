Max Eberl adelt Youngster des FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Fabio Deinert

Max Eberl ist Sportvorstand des FC Bayern

Drei Spiele, drei Tore, eine Vorlage: Das Talent des FC Bayern, das wohl den besten Start in die Spielzeit 2024/25 hinlegte, schnürt derzeit nicht einmal die Fußball-Schuhe für den deutschen Rekordmeister. Der 18-jährige Paul Wanner ist an Liga-Konkurrent 1. FC Heidenheim verliehen - und sorgt dort für Furore. Das hat man auch in München registriert.

"Das ist für Paul eine ganz fantastische Plattform. Er scort regelmäßig. Paul hat ein sehr, sehr großes Potenzial", schwärmte Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl vom an den 1. FC Heidenheim verliehenen Toptalent Paul Wanner.

Der Deutsch-Österreicher, der zuletzt für die U20 des DFB spielte, aber auch schon in die A-Nationalmannschaft des ÖFB berufen wurde, legte einen überragenden Saisonstart hin und hatte im Play-off-Rückspiel der Conference League gegen BK Häcken mit einem Treffer und einem Assist den größten Anteil daran, dass der 1. FC Heidenheim sein Glück auf europäischer Bühne versuchen darf.

Wanner hält einen Rekord beim FC Bayern

Überraschend kommt die rasante Entwicklung allerdings nicht. Bei einer Leihe zum SV Elversberg in der abgelaufenen Spielzeit ließ Wanner sein Können im deutschen Fußball-Unterhaus regelmäßig aufblitzen, mit 16 Jahren und 15 Tagen ist der zudem der jüngste Spieler, der je in der Bundesliga für den FC Bayern auf dem Rasen stand. Insgesamt war nur Ex-BVB-Talent Youssoufa Moukoko bei seinem ersten Einsatz jünger.

"Für uns war klar", betont auch Eberl, "dass wir den nächsten Schritt auf höherem Niveau für ihn finden müssen. In der 2. Liga hat er gezeigt, dass er das nötige Format hat. Heidenheim ist ein großartiger Verein."

Dass Wanner nicht nur aus München Lobeshymnen entgegen hallen, liegt auf der Hand. "Dass er jetzt mit 18 solche Sachen macht, das haben wir auch nicht gewusst. Ich bin so glücklich und halte ihn für eines der größten Talente, das wir im deutschen Fußball haben", lobte Heidenheim-Boss Holger Sanwald den Youngster beim "SWR". "Er ist mit seinen 18 Jahren schlau und demütig. Er bleibt auf dem Boden."

Wanners Vertrag beim FC Bayern läuft bis 2027.