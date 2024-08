Hertha BSC verlängert mit umworbenem Offensiv-Star

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Ibrahim Maza (m.) verlängert bei Hertha BSC

Ibrahim Maza gehört zu den größten Talente aus dem Nachwuchs von Hertha BSC. Auch in der Zweitliga-Mannschaft der Berliner hat der Youngster bereits mächtig Eindruck hinterlassen. Zuletzt wurde dem VfB Stuttgart großes Interesse an dem Offensivspieler nachgesagt, der sich nun aber für einen Verbleib bei der Alten Dame entschieden hat.

Bereits im Juni hatte die "Bild" vermeldet, dass der Offensiv-Allrounder Ibrahim Maza beim VfB Stuttgart ganz oben auf der Wunschliste steht. Beim Hertha BSC steht der 18-Jährige noch bis 2026 unter Vertrag. Im Raum stand eine Ablöse von bis zu sechs Millionen Euro.

Bereits am Donnerstagabend zeichnete sich laut "kicker" ab, dass der talentierte Mittelfeldspieler langfristig in der Hauptstadt bleibt. Demnach haben der Klub und der Spieler einen Durchbruch in den Gesprächen über eine Ausweitung der Zusammenarbeit erzielt.

Hertha BSC und Ibrahim Maza setzen gemeinsamen Weg fort

Die Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr bis 2027 verkündigte der Hauptstadtklub dann am Freitagvormittag. "Ibo ist ein echter Berliner Junge. Seine tolle Entwicklung in den vergangenen Wochen und Monaten ist ein Beleg für sein großes Talent sowie die gute Ausbildung in unserer Akademie. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir den gemeinsamen Weg fortsetzen", freute sich Sportdirektor Benjamin Weber.

Bereits im letzten Jahr galt der gebürtige Berliner als großes Juwel aus der eigenen Jugend. Debütierte er doch schon als 17-Jährige in der Bundesliga. Nach dem Abstieg der Hertha hatte Maza zunächst mit einigen Verletzungssorgen zu kämpfen, fiel mit anhaltenden Knieproblemen die gesamte Hinrunde der vergangenen Saison über aus.

In der noch jungen Saison gehört Maza zum absoluten Stammpersonal von Neu-Cheftrainer Christian Fiel. In den bisherigen drei Zweitliga-Partien stand der offensive Mittelfeldspieler stets über die komplette Spielzeit auf den Rasen. Auch im Pokal bei Hansa Rostock stand der Youngster in der Startelf.