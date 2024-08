Bayern-Leihgabe Wanner verzaubert den 1. FC Heidenheim

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Paul Wanner ist vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen

Erstmals in seiner Vereinsgeschichte gelingt dem 1. FC Heidenheim die Qualifikation für den Europapokal. Einen großen Anteil an der Conference-League-Teilnahme hat auch Paul Wanner, der vom FC Bayern ausgeliehen wurde. Nach dem 3:2-Erfolg gegen den BK Häcken geriet Klub-Boss Holger Sanwald ins Schwärmen.

Am Sonntag erzielte Paul Wanner seinen ersten Bundesliga-Treffer im Trikot des 1. FC Heidenheim. Mit dem 1:0 brachte der 18-Jährige seine Mannschaft am Millerntor auf die Siegerstraße. Auch am Donnerstagabend war es die Leihgabe des FC Bayern, die ein enorm wichtiges Tor verbuchen konnte.

Im Playoff-Rückspiel der Qualifikation für die Conference League lag das Überraschungsteam der vergangenen Saison mit 1:2 gegen den schwedischen Vertreter BK Häcken zurück. Die Zeichen standen somit auf Verlängerung, da die Heidenheimer das Hinspiel mit 2:1 für sich entscheiden konnten.

Bayern-Leihgabe Paul Wanner "schlau und demütig"

In der 84. Minute jedoch brachte Wanner die Voith Arena mit seinem Ausgleich zum Beben. Später legte er dann noch den 3:2-Siegtreffer für Mathias Honsak auf. Heidenheim-Boss Holger Sanwald geriet nach dem historischen Spiel ins Schwärmen.

"Das ist ein ganz fleißiger, bescheidener Junge aus einem Top-Elternhaus, der unheimlich ehrgeizig ist und sehr genau und wohlüberlegt seine nächsten Schritte plant. Er weiß, wie man sich den Erfolg im Fußball erarbeiten muss, er passt mit seiner Mentalität gut zu uns", wird der 57-Jährige von "Sport1" zitiert.

Dass das Offensiv-Juwel bereits so weit in seiner Entwicklung ist, daran hatte auch Sanwald nicht gedacht. "Dass er jetzt 18 Jahren solche Sachen macht, das haben wir auch nicht gewusst. Wir haben es natürlich gehofft und darauf gesetzt. Ich bin so glücklich und halte ihn für einen der größten Talente, die wir in Deutschland haben", so der Klub-Boss weiter, der die Bescheidenheit der Bayern-Leihgabe betonte.

"Er ist mit seinen 18 Jahren schlau und demütig, deswegen bleibt er auf dem Boden", schwärmte der Funktionär.