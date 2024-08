Poker um Bayern-Wechsel: Jetzt spricht Tah

IMAGO/CF

Für Tah heißt es - jedenfalls vorerst - Leverkusen statt FC Bayern

Jonathan Tah wird in diesem Transfer-Sommer nicht zum FC Bayern wechseln, das bestätigte der Leverkusen-Star nun noch einmal persönlich in den Sozialen Medien, nachdem zuvor bereits alle Zeichen auf Verbleib bei der Werkself standen. Dabei hatte sich der Rekordmeister dem Vernehmen nach intensiv um eine Verpflichtung des Nationalspielers bemüht. Doch daraus wird (vorerst) nichts. In seinem Einblick ging Tah offen mit den Geschehnissen der letzten Monate um.

"Schluss mit den Spekulationen", so heißt es unter anderem in einem Posting in den Sozialen Medien, das Jonathan Tah von Bayer Leverkusen am Freitagnachmittag wenige Stunden vor Ende des Deadline Days absetzte. Von jenen "Spekulationen um mich und meine Zukunft" habe es zuletzt viele gegeben, so Tah weiter.

"Manche Hintergründe wurden nicht immer korrekt dargestellt, aber darauf werde ich auf jeden Fall noch zu gegebener Zeit im Detail eingehen", kündigte der Abwehrspieler der Werkself an, der schon vor der Heim-EM im Sommer mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde und sich laut verschiedenen Quellen mit den Münchner bereits über einen Transfer einig gewesen sein soll.

"Es stimmt, dass ich zwischenzeitlich auch Wechseloptionen geprüft habe, aber nun steht fest, dass ich die zehn Jahre bei Bayer 04 voll machen werde!", versprach der Innenverteidiger, dessen Vertrag Mitte 2025 ausläuft und fügte an: "Ihr könnt euch sicher sein, dass ich mich sehr auf alle Herausforderungen mit unserer Mannschaft, dem Trainerteam und euch Fans diese Saison freue."

Er sei "der festen Überzeugung, dass wir erneut eine richtig starke Truppe haben und wieder in allen Wettbewerben für Ausrufezeichen sorgen können", gab Tah die Richtung für Bundesliga, Champions League und Pokal vor, wo Bayer zuletzt in die 2. Runde einzog.

Tah mit "vollem Fokus auf 2024/25"

"Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich auf meinem bisherigen Weg begleitet haben - dafür bin ich euch wirklich sehr dankbar! Nun aber Schluss mit all den Spekulationen und voller Fokus auf die Saison 2024/25!", schloss der Routinier seine Rede.

"Ich verspreche euch, dass ich auch diese Saison alles geben werde damit wir erfolgreich sind, genau wie in den vergangenen 9 Jahren auch!"

Zuletzt war darüber spekuliert worden, dass Leverkusen mit dem Abwehrmann verlängern will, dessen Aussagen klingen nun aber eher nach einem ablösefreien Abschied im Sommer 2025. Dann könnte es tatsächlich zum FC Bayern gehen.

Neben den Münchnern soll auch der FC Barcelona Interesse am DFB-Star gezeigt haben.