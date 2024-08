SGE gelingt überraschender und ablösefreier Coup

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Mahmoud Dahoud wechselt nach Frankfurt - und zwar kostenlos!

Eintracht Frankfurt hat auf den letzten Metern der Transferperiode noch auf dem Markt zugeschlagen und einen überraschenden Coup gelandet: Der frühere BVB-Profi Mahmoud Dahoud wechselt zu den Hessen - und zwar ablösefrei, obwohl er bei Brighton & Hove Albion noch einen laufenden Vertrag hatte.

Er ist wieder da: Nachdem er bereits im letzten Halbjahr an den VfB Stuttgart ausgeliehen war, wechselt Mahmoud Dahoud nun fest zurück in die Bundesliga - allerdings zu Eintracht Frankfurt. Wie die Hessen am Freitagabend bekanntgaben, unterschrieb der ehemalige BVB- und Gladbach-Profi einen Vertrag bis Sommer 2026.

Zuvor hatte unter anderem "Sky" davon berichtet, dass die Personale Dahoud am Main Fahrt aufgenommen hatte, nun also der Vollzug, der zu einem echten Coup wurde. Denn Dahoud kostet die Eintracht keinen Cent Ablöse. Wie die Frankfurter mitteilten, lässt Brighton & Hove Albion den ehemaligen Nationalspieler ablösefrei ziehen.

"Mit Mo Dahoud konnten wir einen erfahrenen Spieler verpflichten, der die Bundesliga bestens kennt und sich zudem in einem guten Fußballeralter befindet", sagte SGE-Sportdirektor Timmo Hardung über den 28-Jährigen, der auf 86 Pflichtspiele im Dress von Borussia Mönchengladbach zurückblicken kann (acht Tore, 16 Vorlagen) und im Trikot des BVB 141 Mal auf dem Feld stand (fünf Treffer, 17 Vorlagen).

Nun also soll Dahoud sich in Frankfurt beweisen, nachdem es bei Brighton & Hove Albion zuletzt nicht wie gewünscht klappte.

Dahoud: Will immer gewinnnen!

"Wir haben mit dem Transfer von Mahmoud Dahoud nicht nur auf den temporären Ausfall von Oscar Højlund reagiert, sondern können nun längerfristig auf einer zentralen Position auf eine hochwertige Verstärkung zurückgreifen. Wir freuen uns, dass Mo ab sofort den Adler auf der Brust tragen wird", so Hardung weiter.

Dahoud selbst freut sich auf die neue Aufgabe im Herzen von Europa. "Ich bin gut angekommen, sehr herzlich empfangen worden und freue mich, jetzt bei der Eintracht zu sein. Ich werde Spielfreude, Teamgeist und Leidenschaft zeigen, ich will immer gewinnen", versprach er.