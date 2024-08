Hartes Urteil über Transferphase des FC Bayern

IMAGO

Leon Goretzka (M.) hätte den FC Bayern verlassen dürfen

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat ein überraschend hartes Urteil über den Transfer-Sommer des FC Bayern gefällt. Ein Youngster des BVB wird vom TV-Experten hingegen mit Lob überschüttet.

Für Michael Olise (kam für rund 53 Millionen Euro von Crystal Palace) und Joao Palhinha (kam für rund 51 Millionen Euro vom FC Fulham) hat der FC Bayern in der am Freitag abgelaufenen Sommer-Transferperiode richtig tief in die Tasche gegriffen. Die ersten Ansätze des neuen Duos machen durchaus Hoffnung, dass sich die enormen Investitionen auszahlen werden.

Dietmar Hamann kann dem Ergebnis der bayerischen Planungen allerdings nicht nur Gutes abgewinnen. Das Problem: Auf der Abgangsseite wurden zu wenig Erfolge verzeichnet.

Auf die Frage, welche Note er den Transferbemühungen der Bayern geben würde, erklärte Hamann am Samstag bei "Sky": "4! Wenn man zwei Spieler hat, die einen Haufen Geld verdienen und man sechs Wochen Zeit hat, um sie loszuwerden, muss man irgendeine Lösung finden. Der Verein hat das fair gelöst, aber sie hätten den Druck auf die Spieler erhöhen und sie vielleicht mal nicht in den Kader berufen müssen."

Wen er konkret meint, äußert Hamann zwar nicht, dass es sich um die vermeintlichen Streichkandidaten Leon Goretzka und Kingsley Coman handelt, liegt allerdings auf der Hand. Beide sollen im ohnehin vor Topgehältern nur so strotzenden Kader der Münchner zu den Bestverdienern zählen, sportlich spielt allerdings vor allem Goretzka derzeit eine Nebenrolle.

In der letzten Pflichtpartie vor Schließung des Transferfensters (3:2 gegen den VfL Wolfsburg) standen allerdings beide Akteure im Kader. Ein faires Vorgehen des Vereins, das Hamann aber dennoch nicht wirklich begrüßt.

BVB-Talent könnte "durch die Decke gehen"

Anders ist dies mit der Leistung von BVB-Youngster Jamie Gittens, der großen Anteil am erfolgreichen Saisonstart der Dortmunder (2:0 gegen Eintracht Frankfurt) hatte.

Gittens sei "eine absolute Granate", schwärmt Hamann vom Offensiv-Talent. "Ansätze hat er in den letzten beiden Jahren ja schon gezeigt. Das erste Tor letzte Woche war weltklasse. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er dieses Jahr durch die Decke geht."