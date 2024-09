Matthäus rät Wirtz von FC Bayern und Co. ab

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Bayer Leverkusens Mega-Talent Florian Wirtz wird beim FC Bayern gehandelt

Geht es nach Lothar Matthäus, sollte Mega-Talent Florian Wirtz auch über den kommenden Sommer hinaus bei Bayer Leverkusen bleiben und vorerst nicht zu einem absoluten Top-Klub der Marke FC Bayern und Co. wechseln.

"Ich glaube, dass es für ihn am besten wäre, sich in einem gewohnten Umfeld auf die Weltmeisterschaft 2026 vorzubereiten", sagte der Rekord-Nationalspieler am Rande des Top-Spiels zwischen Bayer und RB Leipzig (3:2) bei "Sky".

Neben dem FC Bayern, der den 21-Jährigen für 2025 als ein Transferziel Nummer eins ausgemacht haben soll, wird Wirtz auch immer wieder bei Vereinen wie Real Madrid, dem FC Barcelona, Manchester City oder dem FC Liverpool gehandelt - also den absoluten Schwergewichten im europäischen Fußball.

Matthäus gab zu bedenken: "Hat er dann die gleiche Position wie in Leverkusen, wenn er nach Liverpool, Manchester oder Barcelona geht? Es gibt ja nur diese Schublade für ihn."

Er würde Wirtz empfehlen, bis 2026 bei Bayer Leverkusen zu bleiben, ein Jahr vor Ende seines derzeitigen Vertrags, betonte Matthäus. "Dann ist er 23 Jahre alt und hat noch zehn wunderbare Jahre im Ausland."

Wirtz sei "in einem Alter, wo er noch nicht so viele Meisterschaften geholt hat. Die Champions-League-Spiele dieses Jahr sind zudem Erfahrungen, die ihn noch stärker machen werden. Hoffentlich bleibt er verletzungsfrei", ergänzte Matthäus.

FC Bayern und Co. müssten für Florian Wirtz mehr als 100 Mio. Euro berappen

Für Wirtz dürfte Leverkusen im Falle eines Wechsels eine Ablösesumme weit jenseits der 100-Millionen-Euro-Grenze aufrufen.

Zuletzt hatte das Portal "fichajes.net" berichtet, Real Madrid wolle ein Wettbieten um die Dienste des Bayer-Juwels unbedingt verhindern.

Wirtz betonte Anfang August mit Blick auf seine Zukunft, es gebe noch "keinen Fahrplan, also noch gar keine Idee in meinem Kopf, was das anbelangt".

"Ich bin jetzt gerade wirklich froh, wieder Fußball spielen zu dürfen nach der Sommerpause. Ich versuche jetzt erst mal, wieder mit der Mannschaft meine Ziele zu erreichen", ergänzte der Nationalspieler.