KSC jubelt spät und setzt sich oben fest

Der KSC feiert einen späten Sieg in Braunschweig

Der Karlsruher SC hat seinen erfolgreichen Start in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt - und behauptet sich in der Spitzengruppe der Tabelle. Die Badener gewannen am Sonntag nach Rückstand im Schlussspurt mit 2:1 (0:1) beim Schlusslicht Eintracht Braunschweig. Damit feierte das Team von Trainer Christian Eichner den dritten Sieg im vierten Spiel.

Ermin Bicakcic hatte die Heimmannschaft zunächst in Führung gebracht (14.), doch Andrin Hunziker (73.) und Budu Siwziwadse (87.) drehten spät das Spiel. Braunschweig, das in der Vorsaison dem Abstieg knapp entkommen war, bleibt punktlos Letzter.

Trotz dreier Niederlagen samt 13 Gegentoren zum Saisonstart präsentierte sich die Eintracht vor 19.908 Zuschauern selbstbewusst. Bicakcic belohnte sein Team, indem er entscheidend zur Führung abfälschte. Braunschweig verpasste es danach, zu erhöhen, der KSC kam dem Tor erst gegen Ende der ersten Hälfte näher.

In der zweiten Halbzeit traten die Gäste forscher auf, doch Marvin Wanitzek traf nur die Latte (51.). Trotz der Leistungssteigerung rannten die Badener dem Rückstand zunächst weiter hinterher, bis Hunziker nach einer Ecke traf und Siwsiwadse kurz vor dem Ende nachlegte.