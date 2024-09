Rekordmann Müller macht Bayerns Sieg klar

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Thomas Müller ist mit 710 Partien jetzt Bayerns Rekordspieler vor Sepp Maier

Der FC Bayern hat die Patzer von Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund am 2. Bundesliga-Spieltag genutzt und den zweiten Saisonsieg eingefahren: Durch ein 2:0 (1:0) zuhause gegen den SC Freiburg sprang das Team von Vincent Kompany auf Rang zwei hinter der Überraschungs-Mannschaft aus Heidenheim.

Harry Kane (38.) brachte Bayern mit einem umstrittenen Handelfmeter in Führung, Thomas Müller (78.) machte in seinem 710. Spiel für die Münchner - Klub-Rekord! - den Deckel drauf. Freiburg verschoss kurz vor Abpfiff einen Handelfmeter. Mehr in Kürze bei sport.de.