Asamoah: "Bayer noch nicht fertig mit Bayern-Schule"

Bayer Leverkusen hat am Wochenende gegen RB Leipzig verloren

Bayer Leverkusen entwickelte im letzten Jahr eine Gewinner-Mentalität, die man zuvor nur vom FC Bayern kannte, doch am Wochenende verlor die Mannschaft von Xabi Alonso erstmals seit Mai 2023 in der Bundesliga. Ein Umstand, der Ex-Fußballer Gerald Asamoah dazu verleitete, der Werkself weitere Stunden in der Schule des Rekordmeisters zu empfehlen.

2:3-Endstand trotz 2:0-Führung, so hieß es am Samstagabend zum Abpfiff auf der Anzeigetafel der BayArena in Leverkusen. Die Roten Bullen hatten es als erstes Bundesliga-Team seit Mai 2023 geschafft, die scheinbar Unbesiegbaren tatsächlich zu schlagen und das zudem noch im eigenen Stadion.

Dabei hatte es in der ersten Halbzeit noch ganz und gar nicht nach einem Sieg für Leipzig ausgesehen, zu dominant spielten die Mannen von Xabi Alonso. Gleichzeitig kassiert Bayer allerdings auch in der siebten Minute der Nachspielzeit den Anschlusstreffer, so dass es "nur" mit einer 2:1-Führung in die Kabinen ging. Es folgte eine deutlich verbesserte RB-Elf in Durchgang zwei, die ihre Chancen nutzte und am Ende gewann. Dass dies möglich war, machte "kicker"-Experte und Ex-Fußballer Gerald Asamoah an einem bestimmten Punkt fest.

"Bayer 04 ist der neue FC Bayern – wie häufig haben wir das in der vergangenen Saison gehört. Speziell dann, wenn Leverkusen mal wieder in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt oder eine Partie sogar noch zu seinen Gunsten gedreht hat", schrieb er im Fachmagazin und fügte an: "Das kannte man in dieser beeindruckenden Beharrlichkeit ja eigentlich nur von den Münchnern."

Und fast sah es für Asamoah so aus, als würde Bayer nahtlos damit weitermachen: "Die neue Saison begann gleich wieder so, als der Deutsche Meister zum Auftakt in Gladbach die Extraminuten nutzte, um doch noch drei Punkte mitzunehmen." Aber: "Die Heimniederlage nun gegen Leipzig hat aus meiner Sicht gezeigt, dass Bayer noch nicht fertig mit der Bayern-Schule ist." Muss die Alonso-Elf also noch nachsitzen?

Asamoah: FC Bayern hat Erfolg perfektioniert

"Wenn ein Verein mit Konstanz zu gefallen weiß, dann mit Sicherheit der FC Bayern", legte Asamoah den Finger in die frische Bayer-Wunde.

Auch die Münchner würden mal schwächeln und nicht alles gewinnen. Allerdings habe der Rekordmeister es "perfektioniert, auf Strecke erfolgreich zu bleiben. Vor dieser Herausforderung steht nun auch Bayer Leverkusen", gab der ehemalige Bundesliga-Stürmer den Weg vor.

"Dass dem Kollektiv, das sich personell kaum verändert hat, nun gleich im ersten Heimauftritt der Zahn gezogen wurde – und das auch noch nach einer eigentlich beruhigenden 2:0-Führung –, darf die Mannschaft von Erfolgstrainer Xabi Alonso nicht aus der Bahn werfen", warnte der 45-Jährige, der die Werkself trotz der jüngsten Niederlage als Kandidat für die Spitzenregion der Tabelle sieht.