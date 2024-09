Weiterer HSV-Abgang steht fest

IMAGO/CB

Guilherme Ramos war beim HSV nur noch Ergänzungsspieler

In der letzten Saison war Guilherme Ramos noch ein gefragter Mann im Trikot des Hamburger SV, bestritt wettbewerbsübergreifend insgesamt 25 Saisonspiele für den HSV. Nachdem sich zuletzt aber abzeichnete, dass der Innenverteidiger unter Cheftrainer Steffen Baumgart keine große Rolle mehr spielen würde, hat er nun einen neuen Klub gefunden.

Wie es in übereinstimmenden Medienberichten heißt, ist der Defensivspieler in seine portugiesische Heimat zurückgekehrt und hat sich dem Erstliga-Aufsteiger CD Santa Clara angeschlossen.

Offiziell bestätigt wurde der Deal von Hamburger Seite aus noch nicht. Allerdings taucht Guilherme Ramos bereits auf dem offiziellen Transfer-Register der portugiesischen Primeira Liga auf. Dort war das Wechselfenster noch bis einschließlich 2. September geöffnet.

Nach Informationen der "Bild" wechselte Ramos zunächst auf Leihbasis zu dem Klub von den Azoren, der erst vor wenigen Monaten in die portugiesische Elite-Liga aufgestiegen war.

Ramos steht beim HSV noch bis 2026 unter Vertrag

Eine Leihgebühr soll für den 27-Jährigen zwar nicht fällig werden. CD Santa Klara hat sich dem Zeitungsbericht zufolge aber eine Kaufoption für den Abwehrspieler gesichert, der in der laufenden Saison in der 2. Bundesliga lediglich einmal für knapp zehn Minuten eingewechselt worden war.

Unter Steffen Baumgart war der gebürtige Lissaboner in der Innenverteidiger-Hierarchie beim HSV weit zurückgefallen. Neben den Stammspielern Sebastian Schonlau und Dennis Hadzikadunic erhielten zuletzt auch Lucas Perrin, Daniel Elfadli und Moritz Heyer den Vorzug vor Ramos.

Der Spieler selbst soll in den vergangenen Wochen einen Abschied aus Hamburger angestrebt haben, um bei einem anderen Klub wieder auf Einsatzzeiten zu kommen. Schon am Montag reiste Ramos in seine portugiesische Heimat, um die Details für einen Wechsel nach Santa Klara zu klären.

Beim HSV besitzt der 1,91-m-Hüne noch einen laufenden Vertrag bis 2026.