Bayern-Neuzugang stellt Trainer vor schwierige Aufgabe

IMAGO

Nestory Irankunda (M.) wechselte im Sommer zum FC Bayern

Nestory Irankunda hat seine ersten Wochen beim FC Bayern hinter sich. Nun kehrt er zurück in seine australische Heimat, um bei der Nationalmannschaft seine nächsten Länderspiele zu bestreiten. Dort stellt der 18-Jährige seinen Trainer vor eine schwierige Aufgabe.

Offensiv-Neuzugang Nestory Irankunda ist durchaus zufrieden vom FC Bayern in Richtung Australien abgereist.

Nach guten Eindrücken in der Sommer-Vorbereitung bei den Münchner Profis und seinem Debüt für die zweite Mannschaft wurde der Außenbahnspieler mit einem Kaderplatz im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm 1846 (4:0) belohnt. Anschließend gelang ihm für die Regionalliga-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters gleich im zweiten Spiel ein Doppelpack, garniert von einer Vorlage.

Auch Australiens Nationaltrainer Graham Arnold bewertet den Start von Irankundas Bayern-Karriere positiv. "Er hat das Gefühl, dass er durch das tägliche Training bei Bayern immer besser wird, und er freut sich offensichtlich, hier und bei uns zu sein, und wir freuen uns, ihn zu haben, weil er etwas ganz anderes mitbringt", sagte er in einer Medienrunde vor dem Länderspiel der Socceroos in der WM-Qualifikation gegen Bahrain am Donnerstag.

Irankunda holt sich beim FC Bayern neues Selbstvertrauen

Irankunda mache einen guten Eindruck, auch mental sei der Youngster gestärkt worden. "Er sieht wirklich gut aus. Man kann sehen, dass er mental ein bisschen mehr Vertrauen hat. Er hat das Gefühl, dass er dazugehört, weil er mit diesen Spielern trainiert hat und sieht, dass er auf demselben Niveau ist", so Arnold.

Nun steht der Australien-Coach vor einer schwierigen Aufgabe: Setzt er den Flügelstürmer gegen Bahrain von Beginn an ein oder ist der Youngster eher ein Kandidat, um von der Bank aus für Torgefahr zu sorgen? "Das ist etwas, über das wir nachdenken und das wir lösen müssen."

Irankunda sei ein Angreifer, der durch seine Schnelligkeit einen Vorteil gegenüber Verteidigern haben könnte, die mit zunehmender Spieldauer müde werden. Dann könne er einen "großen Einfluss" auf das Spiel haben. "Aber er ist auch jemand, der beginnen und uns ein frühes Tor bescheren kann."