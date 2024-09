Ex-Coach: Goretzka "der große Verlierer"

IMAGO/Ulrich Wagner

Leon Goretzka entschied sich für einen Verbleib beim FC Bayern

Leon Goretzka muss sich beim FC Bayern aktuell hinten anstellen. Der Mittelfeld-Routinier fehlt darüber hinaus erneut im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Sein Ex-Coach Peter Neururer zieht eine ernüchternde Zwischenbilanz.

"Wenn ich mir überlege, dass wesentliche Mittelfeldspieler im deutschen Team nicht mehr dabei sind und einer trotzdem nicht nominiert wird, dann ist es Leon Goretzka", schrieb Neururer in seiner Kolumne für "wettfreunde.net".

Der TV-Experte spielte damit auf die Rücktritte von Toni Kroos und Ilkay Gündogan an. Das Duo war bei der Europameisterschaft in der Schaltzentrale gesetzt. Anschließend verabschiedeten sich Kroos und Gündogan ebenso wie Torwart Manuel Neuer und Raumdeuter Thomas Müller aus der Nationalmannschaft.

Bundestrainer Julian Nagelsmann berief in Person von Angelo Stiller (VfB Stuttgart) einen Debütanten für die kommenden Nations-League-Spiele gegen Ungarn (7. September) sowie die Niederlande (10. September, live bei RTL). Goretzka fehlt dagegen wie schon bei der Heim-EM im DFB-Kader.

Leon Goretzka beim FC Bayern momentan nur Ersatz

Beim FC Bayern steht Goretzka in der Mittelfeld-Hierarchie derzeit hinter Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Joao Palhinha und Konrad Laimer. Im letzten Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg (2:0) kam der 29-Jährige erstmals in der laufenden Pflichtspielsaison zum Einsatz, wurde in der 90. Minute für Dayot Upamecano eingewechselt.

Goretzka sei "der große Verlierer der EM und im Prinzip auch der gesamten Vorbereitung, sowohl bei Bayern München als auch bei der Nationalmannschaft. Was mir allerdings persönlich sehr, sehr leidtut", kommentierte Neururer.

Der 69-Jährige trainierte Goretzka im Frühjahr 2013 für wenige Wochen beim VfL Bochum, ehe der Mittelfeldmann über den FC Schalke 04 letztlich zum FC Bayern weiterzog. Sein Vertrag an der Säbener Straße ist bis 2026 gültig.