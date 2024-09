Palace-Boss begründet Olise-Verkauf an FC Bayern

IMAGO/Mladen Lackovic

Michael Olise legt beim FC Bayern los

Der FC Bayern sieht in Michael Olise einen künftigen Leistungsträger. Die Münchner ließen sich ihren neuen Flügelspieler, der von Crystal Palace nach München kam, einiges kosten. Die Verantwortlichen des Premier-League-Klubs bewerten den Transfer positiv.

"Wir sind stolz darauf, dass Michael Olise zu Bayern München gegangen ist", erklärte Palace-Vorstandschef Steve Parish gegenüber "Sky Sports": "Wir wollen an die Top-Klubs verkaufen, oder an Klubs wie Newcastle, die große Ambitionen haben und kürzlich in der Champions League waren."

"Wir werden keine wirklich großen jungen Talente zu uns holen können, wenn sie denken, dass sie hier festsitzen werden", begründete der Funktionär die Haltung.

Crystal Palace wolle ebenfalls gerne in der Champions League spielen. "Die Realität ist, dass wir das im Moment nicht tun. Das ist es, was die Spieler in ihrer Karriere erreichen wollen, und wir respektieren das, und wir respektieren die Tatsache, dass wir manchmal ein Weg dorthin sein werden", führte Parish aus.

Vielversprechender Start beim FC Bayern

Crystal Palace hatte Olise in der abgelaufenen Transferphase für die kolportierte Ablösesumme von rund 53 Millionen Euro an den FC Bayern verkauft. Der 22-Jährige unterzeichnete an der Säbener Straße einen langfristigen Vertrag bis 2029. Olise deutete sein großes Potenzial in seinen ersten drei Pflichtspieleinsätzen für den FC Bayern bereits an.

Zur Belohnung wurde der Offensivmann zuletzt erstmals von Trainer Didier Deschamps in die französische Nationalmannschaft berufen. Der Coach der "Équipe Tricolore" lobte die "sehr guten Leistungen", die Olise bei den Olympischen Sommerspielen gezeigt habe. Der Bayern-Neuzugang hatte mit zwei Toren und fünf Vorlagen großen Anteil am Gewinn der Silbermedaille in Paris.

Frankreich trifft in der Nations League auf Italien (6. September) und Belgien (9. September).