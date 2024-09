FC Bayern bindet "zwei der verheißungsvollsten Talente"

IMAGO

Jussef Nasrawe bleibt langfristig beim FC Bayern

Der FC Bayern hat am Donnerstag einen wichtigen Schritt im Bereich der Nachwuchsarbeit gemacht und gleich mit zwei Nachwuchshoffnungen verlängert, die nicht weniger als "die verheißungsvollsten Talente Deutschlands" beschrieben werden.

Die Zukunft beim FC Bayern soll vermehrt den Talenten gehören, die derzeit am Campus des deutschen Rekordmeisters ausgebildet werden. Kein Wunder also, dass die Münchner nun Nägel mit Köpfen machten, um zwei Nachwuchskräfte aus der U19 langfristig zu binden.

Wie der FC Bayern bekanntgab, bekommt sowohl U19-Kapitän Jussef Nasrawe als auch Torwart Leon Klanac einen neuen Vertrag. Die Arbeitspapiere des Duos laufen nun bis Sommer 2027. Dann werden beide Spieler 20 Jahre alt sein.

Nasrawe und Klanac gehören in der U19 des FC Bayern zu den absoluten Stammspielern und Stützen unter Trainer Peter Gaydarov.

Von Campus-Chef und Nachwuchsentwicklungsleiter Jochen Sauer gab es großes Lob für die 17-Jährigen. "Jussef und Leon gehören in ihrem Jahrgang und auf ihren Positionen zu den verheißungsvollen Talenten in Deutschland", sagte Sauer.

FC Bayern will Talente zum Profifußball hinführen

"Beide haben sich bei uns in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt und wir glauben an ihr weiteres Potential. Deswegen sind wir froh, dass sie auf ihrem Weg in den Profifußball auch die nächsten Schritte mit uns gehen werden. Wir werden sie dabei mit allen Kräften unterstützen und wünschen ihnen alles Gute", schloss der 52-Jährige, der selbst vor gut einem Jahr beim Rekordmeister verlängert hatte und insgesamt nun schon seit 2017 für die Ausbildung der Talente des deutschen Rekordmeisters verantwortlich ist.

Deshalb kennt Sauer vor allem Klanac bestens, der 2021 vom Nachwuchszentrum des FC Augsburg zu den Münchnern wechselte und seitdem die U17 und die U19 durchlief. Aber auch Nasrawe ist dem Campus-Chef gut bekannt. Dieser kam allerdings sogar schon 2015, also zwei Jahre vor Sauer, vom TSV Milbertshofen in den Bayern-Nachwuchs und durchlief alle Jugendabteilungen.

In dieser Saison schnupperte der offensive Mittelfeldspieler sogar schon Luft in der Zweitvertretung des FC Bayern. Bei Bayern II waren ihm immerhin bereits 33 Minuten bei zwei Einsätzen vergönnt.