Vier Schalke-Neuzugänge im Fokus von Karel Geraerts

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Karel Geraerts schaute beim Testspiel seines FC Schalke 04 ganz genau hin

Der FC Schalke 04 hat den niederländischen Erstligisten NAC Breda am Mittwochabend in einem Testspiel mit 2:1 (2:1) bezwungen. Vier Neuzugänge fielen S04-Cheftrainer Karel Geraerts anschließend auf.

Karel Geraerts konnte alles in allem mit dem Testkick seines FC Schalke 04 gegen Eredivisie-Klub NAC Breda zufrieden sein.

"Über 90 Minuten habe ich viele gute Sachen gesehen", zitiert "WAZ" den Belgier nach der Partie, in der seine Mannschaft zunächst in Rückstand geraten war. Schon in der elften Minute war es eine Unachtsamkeit von Sommer-Neuzugang Martin Wasinski, die zum Gegentreffer führte - "ein individueller Fehler", so der Cheftrainer deutlich.

Doch: Wasinski machte seinen Bock wieder gut, in der 28. Minute glich er für Königsblau aus. "Er hat seinen Fehler korrigiert, und das zeigt, dass er sehr viel Persönlichkeit hat. Andere Spieler wären mit so einem Fehler nicht klar gekommen", lobte Geraerts seinen Landsmann.

Neuzugänge des FC Schalke 04 brauchen noch Zeit

Auch drei weitere Neuzugänge spielten sich vor allem im ersten Durchgang in den Fokus: Flügelstürmer Christopher Antwi-Adjei, Ex-Nationalspieler Amin Younes und Frankreich-Talent Ilyes Hamache.

"Mit der Leistung in der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden. Da habe ich sehr viel Spaß auf dem Platz gesehen, sehr gute Bewegungen zum Beispiel von Amin Younes, Ilyes Hamache und Christopher Antwi-Adjei in der Offensive", hob der Knappen-Coach hervor, der dennoch weiterhin viel Arbeit vor seiner Mannschaft liegen sieht: "In der zweiten Halbzeit konnten wir sehen, dass sie noch ihren Rhythmus finden müssen, weil sie keine Vorbereitung mit uns hatten. Das Freundschaftsspiel war aber sehr gut für sie, um Minuten zu bekommen."

Der FC Schalke 04 war äußerst durchwachsen in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Nach dem fulminanten Auftaktsieg gegen Eintracht Braunschweig (5:1) folgten ein 1:3 in Nürnberg, ein 2:2 in Magdeburg und ein 1:3 im Duell gegen Absteiger 1. FC Köln. Nach der Länderspielpause reist der FC Schalke 04 zum Überraschungsteam aus Karlsruhe.