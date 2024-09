Verletzungsschock für Reyna zur Unzeit

David Inderlied/dpa

BVB-Profi Gio Reyna hat sich wieder verletzt

Bei Borussia Dortmund zeigte Giovanni Reynas Formkurve zuletzt nach oben. Der BVB-Profi musste nun aber einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen.

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Giovanni Reyna muss das Trainingslager der US-Nationalmannschaft wegen einer Verletzung vorzeitig verlassen. Der 21-Jährige hat sich nach ersten Untersuchungen eine Leistenzerrung zugezogen, wie der US-Fußballverband mitteilte.

Reyna zählte zum Kader für das Freundschaftsspiel der USA gegen Kanada. Ob der BVB-Profi beim nächsten Bundesliga-Spiel der Dortmunder am 13. September gegen Tabellenführer 1. FC Heidenheim wieder fit ist, steht noch nicht fest.

Reynas Verletzung kommt zur Unzeit.

Der 21-Jährige galt im Sommer lange als Streichkandidat. Die "Ruhr Nachrichten" berichteten bereits Ende Juni, dass die Spielerseite auf eine Trennung pochen soll, der "Bild" zufolge soll auch der BVB großes Interesse daran gehabt haben, Reyna zu Geld zu machen.

Doch beim Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt (2:0) bekam er eine Chance von Trainer Nuri Sahin und wurde in den Schlussminuten eingewechselt. Dabei konnte er das Spiel der Schwarzgelben sofort etwas beleben.

"Auferstehung" von Reyna beim BVB?

Die "Bild" schrieb von einer möglichen "Auferstehung" des Streichkandidaten. Demnach soll Reyna zuletzt auch im Training wieder deutlich Eindruck hinterlassen und sich so für Einsatzzeiten empfohlen haben.

"Er muss seine Rolle annehmen, sich daraus befreien. Es war klar, als wir die Gespräche im Sommer geführt haben, dass Gio diese Rolle annehmen möchte. Dass es genügend Spiele geben wird, in denen wir ihn brauchen. Dass er wahnsinnige Fähigkeiten hat, wissen wir", zitierte die "Bild" BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Und weiter: "Er hat an sich gearbeitet, an der Stabilität gearbeitet, an der Ausstrahlung gearbeitet. Dieses clevere Aufdrehen zwischen den Linien und seine Torgefahr – das hat er weiterentwickelt. So kann Gio diese Saison noch sehr wichtig für uns werden."