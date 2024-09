U19-Coach verstorben - Eintracht Frankfurt zieht Konsequenzen

IMAGO/Avanti/Ralf Poller

Eintracht Frankfurt trauert um den verstorbenen U19-Coach Helge Rasche

Eintracht Frankfurt trauert um seinen U19-Coach Helge Rasche und hat nach dem tragischen Todesfall zunächst alle Trainings und Spiele im Nachwuchsbereich abgesagt.

Betroffen ist unter anderem die Partie der Frankfurter U21 am Samstag (14:00 Uhr) in der Regionalliga Südwest beim FC Gießen.

"Wir bitten alle Fans um Verständnis, dass in einer solchen Situation an einen normalen Spielbetrieb nicht zu denken ist. Ticketkäufer:innen werden in Kürze gesondert informiert", hieß es auf der SGE-Webseite. Ein Nachholtermin werde zeitnah festgelegt.

Die Nachwuchsabteilung habe sich zudem dazu entschlossen, alle geplanten Trainings sowie Spiele und Turnierteilnahmen am Freitag sowie am kommenden Wochenende abzusagen, gab Eintracht Frankfurt bekannt.

Zuvor hatte der Verein mitgeteilt, der erst 33 Jahre alte Rasche sei bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen", hieß es in dem Statement.

Seit 2020 im Nachwuchsbereich von Eintracht Frankfurt

Der Polizei zufolge war Rasche mit seinem Auto auf der Kreisstraße 174 bei Rodgau im Landkreis Offenbach aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Weitere Insassen waren nicht in dem Wagen, hieß es. Ein Gutachter soll die Unfallursache klären, das totalbeschädigte Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Polizei bat zudem dringend um Hinweise von Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

Rasche war 2020 von Halleschen FC in den Trainerstab von Eintracht Frankfurt gewechselt und hatte dort seitdem verschiedene Posten als Chefcoach durchlaufen. 2022 übernahm er die U17 des Bundesligisten, im Frühjahr 2023 die U19.

Diese hatte unter seiner Regie am Samstag einen 1:0-Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals der Junioren gegen Energie Cottbus gefeiert.

Eintracht Frankfurt: DFL und Co. drücken ihre Mitgefühl aus

Auch weit über Eintracht Frankfurt hinaus löste die Nachricht von seinem Tod große Bestürzung aus. "Ruhe in Frieden, Helge Rasche. Unser Mitgefühl gilt seinen Hinterbliebenen, Freunden und der gesamten Eintracht-Familie", schrieb die DFL auf X (vormals Twitter).

"Was für eine schreckliche Nachricht. Unser aufrichtiges Beileid gilt den Angehörigen, Freunden und der gesamten Eintracht-Familie!", hieß es in einem Post des FSV Mainz 05.

Mehrere weitere Klubs aus dem Profi- und Amateurfußball sowie zahlreiche Fans kondolierten ebenfalls in den sozialen Netzwerken.