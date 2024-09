Drei Namen als Davies-Ersatz beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Alphonso Davies war lange mit einem Abschied vom FC Bayern in Verbindung gebracht worden

Viele Monate lang war ein möglicher Abgang von Alphonso Davies Thema beim FC Bayern, unter anderem wurde der Linksverteidiger intensiv mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Kein Wunder, dass sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters bereits nach Ersatz für den Kanadier umschauten und dabei offenbar auf drei Namen stießen, von denen einer jetzt durchgesickert ist.

Zwei Dinge stehen fest: Der Vertrag von Alphonso Davies beim FC Bayern läuft im kommenden Sommer aus. Und: Davies wird mindestens bis Ende des Jahres das Trikot der Münchner tragen. Weniger klar ist, wie es mit dem Linksverteidiger weitergeht. Denn noch im Frühsommer wurde lange über einen Abschied des Abwehrmannes diskutiert, weil eine Vertragsverlängerung in weite Ferne gerückt zu sein schien.

Der Grund: Davies soll darauf beharren, weiter fürstlich bezahlt zu werden, während die Bayern-Bosse um den neuen Sportvorstand Max Eberl derzeit versuchen, das Gehaltsniveau insgesamt herunterzuschrauben. Daher fand man auch keine Einigung auf einen neues Arbeitspapier - jedenfalls bisher. Und Davies galt gleichsam als möglicher Verkaufskandidat. Am Ende kam es anders: Der 23-Jährige blieb und wird vorerst auch weiter gebraucht.

Doch was wäre eigentlich gewesen, hätte Davies die Säbener Straße tatsächlich verlassen? Immerhin wurde er lange mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Je nach Medienbericht soll das Werben zwischenzeitlich sogar recht konkret gewesen sein. Für diesen Fall hatte der FC Bayern wohl bereits eine Liste mit Nachfolgern parat gehabt.

Wie der Transferexperte Fabrizio Romano auf X (ehemals Twitter) berichtet, gab es gleich drei Namen die in München intensiv gehandelt wurden für den Fall der Fälle.

FC Bayern dachte an italienischen Nationalspieler

Einer davon: Federico Dimarco von Italien-Meister Inter Mailand.

War Thema beim FC Bayern: Federico Dimarco

Laut Romano wurde der Name Dimarco zu Beginn des Sommers Bayern-intern als potenzieller Davies-Ersatz diskutiert. Am Ende fiel der 26-jährige Inter-Star, der mehr als 20 Länderspiele für die Squadra Azzurra auf dem Buckel hat und auch gerade wieder in der Nations League für seine Farben im Einsatz ist, aber hinten runter, weil Davies einen Verbleib bevorzugte.

Und auch Dimarco soll laut Romano nicht darüber nachgedacht haben, seinen Jugendklub für die Münchner zu verlassen.

Welche anderen beiden Namen noch auf der Ersatzliste standen, erwähnt der Transferexperte nicht.

In der Gerüchteküche waren in den letzten Monaten aber unter anderem Miguel Gutiérrez vom FC Girona, Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen, Theo Hernández von AC Mailand, Ferland Mendy von Real Madrid, Ex-BVB-Profi Sergio Gómez, damals noch in Diensten von Manchester City (mittlerweile Real Sociedad) sowie Destiny Udogie von Tottenham Hotspur geköchelt worden.