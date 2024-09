KI-Experte stellt kontroverse Musiala-These auf

IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMON

Jamal Musiala hat im DFB-Team eine Gala-Leistung gezeigt

Beim 5:0-Kantersieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn ließ Jamal Musiala am Samstag einmal mehr sein ganzes Können aufblitzen. Ein KI-Unternehmer will allerdings herausgefunden haben, dass sich der Star des FC Bayern schon jetzt auf den Höhepunkt seines Schaffens befindet.

Weiter verbessern wird sich der Offensivspieler laut Jan Wendt, Geschäftsführer und Mitbegründer der KI-Plattform PLAIER, demnach nicht.

"Musiala ist schon auf einem extrem hohen Niveau - ein Weltklassespieler. Aber er wird aus unserer Sicht nicht mehr besser werden", sagte der KI-Experte am Sonntag im "Doppelpass" bei "Sport1".

Im Modell seines Unternehmens habe der Bayern-Star einen Bewertungsscore von über 5500 Punkten. Damit zählt Musiala laut Wendt zur Top-Kategorie, der rund 350 Spieler angehören.

Die Prognose der KI zur Spielerentwicklung seien mit Blick auf die letzten Jahre durchaus zutreffend, behauptete Wendt. "Bei einem 16-Jährigen liegt unsere Trefferquote bei 60 bis 70 Prozent. Im optimalen Alter von 22 bis 26 Jahren erreichen wir eine Trefferquote von 80 bis 90 Prozent", gab der Unternehmer an.

Jamal Musiala dreht gegen Ungarn auf

Solche Prognosen seien möglich, weil im Fußball eine ungeheure Menge an Daten erhoben wird, erklärte Wendt weiter. Mithilfe von KI lassen sich dann Trends und Zusammenhänge finden. Anhand der Trainingsdaten könne sie sogar die Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der sich ein Spieler in den nächsten sechs Monaten verletzt, so Wendt.

Bayern-Ikone Mario Basler glaubt derweil nicht, dass der Computer alles weiß. Das gelte auch für Jamal Musiala und seinen kongenialen Partner im DFB-Team Florian Wirtz.

"Musiala ist noch nicht ausgereift. Niemand kann vorhersagen, ob er sich schwer verletzt - das kann auch die KI nicht. Was Musiala und Wirtz an Spielfreude zeigen, macht einfach Spaß. Hoffentlich bleiben sie verletzungsfrei. Wirtz muss sich auf internationaler Ebene noch beweisen, aber sein bisheriger Auftritt war ein guter Anfang", so der TV-Experte.

Beim 5:0 gegen Ungarn hatte Musiala am Samstag ein Tor für Deutschland geschossen und drei weitere vorbereitet. Wirtz kam auf ein Tor und einen Assist.