Chancen auf Guirassy-Debüt beim BVB steigen

IMAGO/Alex Gottschalk/DeFodi Images

Serhou Guirassy könnte schon bald für den BVB debütieren

Seit seiner Ankunft und Vertragsunterschrift bei Borussia Dortmund arbeitet Serhou Guirassy an seinem Comeback. Nach seiner Knieverletzung, die ihn praktisch die gesamte Saisonvorbereitung beim BVB kostete, drängt der Mittelstürmer jetzt auf sein Debüt im schwarz-gelben Trikot.

Schon am kommenden Freitagabend könnte es nun soweit sein: Serhou Guirassy steht nach "kicker"-Angaben "kurz vor seinem ersten Auftritt in Schwarz-Gelb", nahm zuletzt ohne nennenswerte Einschränkungen am Mannschaftstraining der Dortmunder teil.

Schon vor der Länderspielpause hatte BVB-Cheftrainer Nuri Sahin die Hoffnung geäußert, dass der 28-Jährige nach dem bundesligafreien Wochenende in den Kader der Dortmunder integriert wird. Diese Ambitionen scheinen sich in dieser Woche zu bestätigen.

Laut dem Fachmagazin soll Guirassy "wieder ein paar Schritte weiter" sein, sodass schon am Freitagabend (ab 20:30 Uhr) im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim ein Platz im Spieltagsaufgebot des BVB winkt.

Ein echter Mittelstürmer wurde beim BVB beim torlosen Remis in Bremen zuletzt noch schmerzlich vermisst, Guirassy soll nun so schnell es geht Abhilfe schaffen.

Guirassy hat beim BVB bis 2028 unterschrieben

Der Sommer-Neuzugang selbst hatte sich zuletzt ebenfalls zuversichtlich geäußert, dass seine Innenband-Verletzung im Knie bald vollständig ausgeheilt sei und er auf sein erstes Pflichtspiel im BVB-Trikot brenne.

Der neue Torjäger wechselte in diesem Sommer mit der Empfehlung der besten Saison seiner bisherigen Profi-Karriere vom Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart zu den Westfalen.

Für die Schwaben hatte der Nationalspieler Guineas in 30 Pflichtspielen herausragende 30 Tore erzielt und war damit einer der Garanten für die Qualifikation zur Champions League sowie die Stuttgarter Vizemeisterschaft. Er hat beim BVB bis 2028 unterschrieben.