Frankreich-Star im Visier des FC Bayern?

IMAGO/Stphane GUIOCHON

William Saliba soll es dem FC Bayern angetan haben

Dass Stars wie Jamal Musiala (FC Bayern) oder Rodrygo (Real Madrid) auf der 30 Spieler umfassenden Vorauswahl für den Ballon d'Or 2024 fehlen, schlägt seit Tagen hohe Wellen. Ein Verteidiger, der es einem Top-Trio um den FC Bayern angetan haben soll, darf hingegen auf den Titel hoffen: William Saliba vom FC Arsenal.

2019 investierte der FC Arsenal beachtliche 30 Millionen Euro in die Dienste des jungen Franzosen William Saliba, der in London vorerst allerdings kaum eine Rolle spielte und sein Glück bei mehreren Leihen versuchte. Seit dem Sommer 2022 ist der Innenverteidiger allerdings wieder für die Gunners aktiv - und seit der vergangenen Saison quasi unverzichtbar im Defensivverbund. Ein Umstand, der angeblich auch dem FC Bayern nicht entgangen sein soll.

Der deutsche Rekordmeister soll die Situation von Saliba genau im Blick haben. Das berichtet "CaughtOffside" mit Verweis auf Quellen, die eng mit den Entwicklungen vertraut sind.

Die Chancen der Münchner, den 23-Jährigen aus der englischen Hauptstadt loszueisen, sind demnach aber eher gering.

Mindestens 120 Millionen Euro soll der FC Arsenal aufrufen, heißt es. Das Interesse der Bayern soll zwar stark sein, die Fähigkeiten Salibas von der FCB-Führung sehr hoch eingeschätzt werden, dass man in der bayerischen Landeshauptstadt eine derartige Investition in Betracht ziehen könnte, scheint aber ausgeschlossen.

FC Bayern droht prominente Konkurrenz

Zudem sollen mit Paris Saint-Germain und Real Madrid zwei weitere Vereine aus der europäischen Fußball-Elite dem FC Bayern Konkurrenz machen. Finanziell ist das Duo eher dafür bekannt, auch enorme Investitionen nicht zu scheuen.

Am längsten aller langen Hebel sitzt derzeit allerdings ohnehin Arsenal, das Saliba noch bis Ende Juni 2027 an sich gebunden und nicht das geringste Interesse daran hat, den französischen Nationalspieler abzugeben, so "CaughtOffside".