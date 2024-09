Von wegen Nübel: Dieser Keeper ist "die Zukunft des VfB"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Dennis Seimen (l.) gilt als große Torwart-Hoffnung beim VfB Stuttgart

Als 18-jähriges Torwartjuwel sammelt Dennis Seimen aktuell seine ersten Erfahrungen im deutschen Profi-Fußball, ist Stammkeeper beim VfB Stuttgart II in der 3. Liga. Die U23-Mannschaft der Schwaben soll aber nur eine Zwischenstation für den Youngster auf dem Weg in die Bundesliga sein.

Dass es der deutsche Juniorennationalspieler dahin schaffen wird, steht für die Stuttgarter Vereinsbosse praktisch fest. So lobte ihn jüngst VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth in den höchsten Tönen, meinte in der "Bild" über Seimen: "Dennis zeigt in der 3. Liga, dass er in jungen Jahren schon auf diesem Niveau mithalten kann. Und genau deshalb versuchen wir, weiter mit ihm zusammenzuarbeiten."

Konkret bedeutet das, dass der amtierende Vizemeister derzeit eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem 1,92-m-Mann vorantreibt. Seimen steht zwar ohnehin noch bis 2027 im Ländle unter Vertrag, könnte aber zu verbesserten Konditionen noch langfristiger im Verein gehalten werden.

Besonders spannend wird die Personalie mit Blick auf die aktuelle Nummer eins im Profi-Kader, Alexander Nübel. Der deutsche Nationalspieler, der sich momentan auf Länderspiel-Reise mit dem DFB-Team befindet, wird aller Voraussicht nach nur noch bis Sommer 2026 für den VfB auflaufen.

Wohlgemuth rollt Seimen den Roten Teppich beim VfB Stuttgart aus

Dann endet sein Leihvertrag in Stuttgart und Nübel wird wohl zum FC Bayern nach München zurückkehren, wo er einen langfristigen Anschlusskontrakt bis 2029 besitzt.

Im Sommer 2026 wird Dennis Seimen 20 Jahre jung sein und könnte Nübel spätestens dann als Stammtorwart bei den VfB-Profis beerben.

Sportvorstand und Chef-Kaderplaner Fabian Wohlgemuth ließ keinen Zweifel aufkommen, dass er in Seimen den geeigneten Kandidaten auf die Nübel-Nachfolge sieht: "Dennis ist im Tor die Zukunft des VfB Stuttgart."

In der 3. Liga überzeugte er im bisherigen Saisonverlauf auf ganzer Linie für die U23-Mannschaft des Klubs, rangiert mit dem Aufsteiger nach vier Spieltagen auf einem ordentlichen zwölften Tabellenplatz.