HSV verkündet Personal-Coup

IMAGO/Roberto Seidel

Fabio Balde bleibt dem HSV treu

Eigengewächs Fabio Balde hat beim Hamburger SV den ersten Profivertrag unterschrieben. Das gab der HSV am Dienstag bekannt.

Details zum neuen Arbeitspapier des 19 Jahre alten Offensivspielers teilten die Hanseaten nicht mit. Laut Medienberichten ist der Kontrakt aber bis 2029 datiert. Balde war 2020 vom SC Vorwärts-Wacker 04 Billstedt zum HSV gewechselt.

"Es ist ein wichtiges Ziel des HSV, die eigenen Talente näher an den Profikader heranzuführen. Fabio hat in den vergangenen Monaten eine enorme Entwicklung genommen und sich nicht zuletzt durch gute Trainings- und Spielleistungen bei unserer U21 für die Lizenzspielermannschaft empfohlen", sagte HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz.

Claus Costa, Direktor Profifußball, ergänzte: "Vor allem seit dem Trainingslager im Winter in Sotogrande hat sich Fabio Stück für Stück bei den Profis festgebissen."

Balde sei "beharrlich geblieben" habe "hart gearbeitet und an sich geglaubt", lobte Costa. "Wir freuen uns daher besonders, dass sich mit Fabio ein weiterer Hamburger Junge langfristig an uns gebunden hat."

Tor-Premiere und Startelf-Debüt beim HSV

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Verantwortlichen. Ich habe in den vergangenen Jahren sehr viel gelernt und investiert", sagte Balde. "Gemeinsam mit meinen Trainern im Nachwuchs habe ich immer weiter an mir gearbeitet. Nun gilt es, dass ich weiter dran bleibe und Schritt für Schritt das Vertrauen zurückzahle. Dass ich das ausgerechnet bei meinem Verein in meiner Heimatstadt weiter langfristig machen darf, erfüllt mich mit Stolz."

Der gebürtige Hamburger kam in allen fünf bisherigen Pflichtspielen 2024/2025 für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart zum Einsatz.

Im DFB-Pokal beim SV Meppen gelang Balde seine Tor-Premiere im Trikot der HSV-Profis. Beim 4:1 gegen Preußen Münster feierte er sein Startelf-Debüt und gab seine erste Torvorlage in der 2. Bundesliga.