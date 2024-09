Insider befeuert Gerüchte über Kimmich-Wechsel

IMAGO/UWE KRAFT

Bald bei Barca vereint? Hansi Flick (r.) und Joshua Kimmich

Bayern-Star Joshua Kimmich wurde in der Vergangenheit mal mehr, mal weniger mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Gerüchte über seinen möglichen Wechsel zum spanischen Spitzenklub kursieren schon seit Jahren. Ein ehemaliger Scout der Katalanen behauptet: Bald ist es so weit.

Die Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern steht weiter in den Sternen. Ob es für ihn in München nach der Saison 2024/25 weitergeht, ist noch unklar. Sicher ist dagegen, dass ihm im Fall eines Abschieds einige Türen offenstehen würden, unter anderem beim FC Barcelona.

Bojan Krkić Sr., ein ehemaliges Mitglied der Scouting-Abteilung der Katalanen, ist fest davon überzeugt, dass ein Wechsel des Deutschen zum spanischen Spitzenklub nur noch eine Frage der Zeit ist. "Kimmich freut sich schon sehr darauf, nach Barcelona zu kommen", sagte der Serbe in einer Talkrunde bei "Radio Catalunya".

Barca-Insider: Flick überzeugt Kimmich von Bayern-Abschied

Geht es nach Krkić, wird Hansi Flick im Poker um Kimmich am Ende zum entscheidenden Faktor. "Barca hat alle Chancen, gute Spieler zu verpflichten, weil sie den Trainer haben, den sie haben: Hansi Flick." Der Chefcoach sei ein "ruhiger Leader", der gleichzeitig "Euphorie versprüht", urteilte der frühere Scout.

Zudem verfügt der spanische Fußball-Gigant laut Krkić noch immer über eine enorme Anziehungskraft. Diese sei ähnlich hoch, wie die von Real Madrid. "Spieler wollen aufgrund der Geschichte des Klubs und seiner Größe für Barca spielen." Zudem lasse sich bei den Katalanen auch sehr gut verdienen, ergänzte der Vater des ehemaligen Barcelona-Profis Bojan Krkić.

Ob das am Ende reicht, um Joshua Kimmich zeitnah von einem Wechsel zu überzeugen, bleibt abzuwarten. Nachdem der Status des deutschen Nationalspielers in München in der letzten Saison stark bröckelte, scheint er unter Trainer Vincent Kompany wieder einen besseren Stand zu haben. Und solange das so ist, dürfte ein Wechsel für ihn eher nicht infrage kommen.