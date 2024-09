So viele Millionen kassiert der VfB noch für Gonzalez

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Nicolas Gonzalez spielt seit diesem Sommer für Juventus Turin

Der ehemalige Stuttgarter Nicolas Gonzalez hat in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung hingelegt, hat sich zu einem der besten Flügelstürmer der italienischen Serie A entwickelt. Seit August läuft er nun für Rekordmeister Juventus Turin auf. Den Transfer des Offensivspielers hat sich Juve viele Millionen Euro Ablöse kosten lassen, von denen auch der VfB Stuttgart noch profitiert.

Gonzalez spielt in dieser Saison offiziell noch auf Leihbasis in Turin (Leihgebühr betrug 8,4 Millionen Euro), lief am dritten Spieltag zum ersten Mal für die Alte Dame in der Serie A auf. Im Sommer 2027 wird dann eine Ablösesumme von über 28 Millionen Euro an die AC Florenz fällig, wo der Rechtsaußen die letzten drei Jahre unter Vertrag stand.

Dass sein Ex-Klub VfB Stuttgart von dieser hohen Ablösesumme aufgrund einer Weiterverkaufsklausel ebenfalls profitieren wird, ist bereits hinlänglich bekannt. Nun wurde aber enthüllt, mit wieviel Geld die Schwaben konkret rechnen können.

Laut "Bild"-Informationen darf sich der VfB Stuttgart insgesamt auf eine Summe von zwei Millionen Euro freuen, die ihm aufgrund des Weiterkaufs Gonzalez' an Juventus Turin noch zusteht.

Gonzalez trifft im Oktober auf den VfB Stuttgart

Der 26-Jährige sorgt damit noch einmal für einen warmen Geldregen bei den Schwaben, obwohl er schon seit über drei Jahren nicht mehr im Ländle unter Vertrag steht.

Übrigens: Im Rahmen der Champions League wird es in diesem Jahr noch zum Wiedersehen zwischen den Stuttgartern und dem argentinischen Nationalspieler kommen. Wie die Auslosung vor einigen Tagen ergab, treffen Juve und der VfB Stuttgart nämlich am 22. Oktober in Turin aufeinander.

Es ist das erste Mal, dass Gonzalez gegen den Klub antritt, der ihn einst aus seiner argentinischen Heimat nach Europa geholt hatte. Die Verpflichtung des damaligen Teenagers hatte sich der VfB vor sechs Jahren über elf Millionen Euro kosten lassen.