Nächste Transfers des FC Bayern bestätigt

IMAGO

Maher Darwich verlässt den FC Bayern

Der FC Bayern lässt zwei seiner Nachwuchstalente ziehen. Wie die Grasshoppers aus Zürich am Mittwoch vermeldeten, werden sich Maher Darwich und Gabriel González mit sofortiger Wirkung dem Schweizer Traditionsklub anschließen.

Der 18-jährige Darwich wird der Mitteilung zufolge ab sofort für die U21 der Grasshoppers auflaufen, der ebenfalls 18-jährige González soll einen Platz in der U19 der Schweizer Klubs bekommen.

Während Darwich zunächst lediglich auf Leihbasis nach Zürich wechselt, machte der Klub zu den Vertragsmodalitäten von González keine Angaben. Ob es sich auch bei ihm um eine Leihe oder aber einen festen Transfer handelt, ist demnach nicht bekannt. Der FC Bayern vermeldete die beiden Transfers bis zum Donnerstagmorgen nicht.

Mit Darwich gibt der FC Bayern einen jungen Innenverteidiger ab, der im Sommer 2021 vom FC Mühldorf zum deutschen Branchenprimus wechselte. In der vergangenen Saison war der 18-Jährige Teil der U19-Bundesligamannschaft und kam in insgesamt 19 Spielen zum Einsatz.

González wurde vom Rekordmeister im Sommer 2022 vom Schweizer Klub FC Aarau nach München geholt. Er absolvierte in der vergangenen Saison zehn Einsätze für die A-Jugend des FC Bayern und kam zudem im Spiel der Regionalliga-Mannschaft gegen Viktoria Aschaffenburg zu einem Kurzeinsatz.

Zürich bedient sich auch beim VfB Stuttgart

Neben den beiden Jung-Profis des FC Bayern holen die Grasshoppers auch einen Nachwuchsspieler des VfB Stuttgart. Der serbische U16-Nationalspieler Maksim Kličković wechselt laut Vereinsmitteilung ebenfalls in die Banken-Metropole. Er kommt fortan in der U21 zum Einsatz. Für den VfB hatte Kličković in der abgelaufenen B-Jugend-Saison in 26 Spielen sieben Tore erzielt.

Ob es sich bei ihm um ein Leihgeschäft oder einen festen Transfer handelt, gaben die Grasshoppers nicht bekannt.