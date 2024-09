SGE-Sportdirektor warnt Uzun und Brown vor "Negativstrudel"

IMAGO/Jürgen Kessler

Can Uzun und Nathaniel Brown konnten sich noch nicht bei Eintracht Frankfurt durchsetzen

Die beiden Talente Nathaniel Brown und Can Uzun kommen bei Eintracht Frankfurt noch nicht wie gewünscht zum Zug. SGE-Sportdirektor Timmo Hardung warnte nun vor einem "Negativstrudel".

Für elf Millionen Euro verpflichtete Eintracht Frankfurt Can Uzun im Sommer vom 1. FC Nürnberg. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt in dieser Saison aber erst auf drei Kurzeinsätze.

Dass Uzun noch nicht wie erwünscht gezündet hat, ist für Sportdirektor Timmo Hardung kein Problem.

"Wenn wir junge Spieler mit sehr viel Potenzial holen, sagen wir auch, dass es von der 2. in die 1. Liga ein großer Schritt ist. Dass man sich da am Anfang schwertut, ist völlig normal und eingepreist", wird der 34-Jährige vom "kicker" zitiert.

Bei den Hessen sei es nun wichtig, dem Spieler Sicherheit zu geben, "dass wir das nicht als Enttäuschung sehen, sondern immer noch von seiner Vorbereitung und seinen Qualitäten überzeugt sind".

Hardung warnte außerdem vor Selbstzweifeln: "Es kann jungen Spielern passieren, dass sie auf einmal anfangen, nachhaltig mit sich und ihren Qualitäten zu hadern. Das darf nie passieren, denn sonst kommst du in einen Negativstrudel."

Bei Uzun mache er sich da aber keine Sorgen. Der türkische Nationalspieler habe ein "klares Mindset".

"Nackte Wahrheit" für Brown bei Eintracht Frankfurt

Noch schwieriger gestaltet sich die Lage bei Nathaniel Brown, der im Sommer von einer Leihe zum 1. FC Nürnberg zurück nach Frankfurt kehrte. In der Bundesliga stand der 21 Jahre alte Linksverteidiger noch kein Mal im Kader. Lediglich im DFB-Pokal durfte er in den Schlussminuten ran.

Besonders bitter: Brown hat es nicht in den Europa-League-Kader der Eintracht geschafft und wird damit die Vorrundenpartien verpassen.

Hardung ließ durchblicken, dass der U21-Nationalmannschaft mit der Entscheidung hadert.

"Natürlich stellt man sich das anders vor. Am Ende akzeptiert und respektiert er es, mehr will und kann ich auch nicht erwarten", sagte der Sportdirektor und ergänzte: "Als Profifußballer will er in jedem Spiel auf dem Feld stehen. Die nackte Wahrheit ist, dass das in der Hinrunde in keinem einzigen Europa-League-Spiel möglich sein wird."

Dennoch könne Brown "ein wichtiger Faktor" für die Mannschaft werden. "Damit meine ich nicht Trainingsspiele, sondern Einsatzzeiten in der Bundesliga oder im DFB-Pokal. Die anderen beiden Wettbewerbe sind noch drin für ihn", stellte Hardung klar.