Kleindienst verrät Fernziel mit Borussia Mönchengladbach

IMAGO/Laci Perenyi

Tim Kleindienst hat einen starken Saisonstart im Gladbach-Trikot hingelegt

Tim Kleindienst hat sich im Sommer in Richtung Borussia Mönchengladbach verändert und beim VfL zuletzt einen Start nach Maß hingelegt. Obwohl es vom Tabellenachten der letzten Bundesliga-Saison zum Tabellen-14. ging, musste der Stürmer laut eigener Aussage nicht lange über die Wechsel-Entscheidung nachdenken.

"Schwierig war der Schritt nicht, denn für mich war relativ schnell klar, dass ich das gerne machen möchte. Es war eine pure Vorfreude da und deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass es funktioniert hat", meinte der Stürmer am "Sky"-Mikron über seinen Vierjahresvertrag, den er in Gladbach unterschrieben hat.

Kleindienst sieht in der Borussia einen "großen Verein, der so viel mitbringt." Dass der Saisonstart für ihn persönlich mit zwei Toren in den beiden ersten Liga-Spielen dann auch noch erfolgreich verlief, freute den 29-Jährigen folglich: "Bisher sind wir auf einem guten Weg, aber es war eben auch erst der Anfang."

Für die weitere Saison hat sich Kleindienst mit der Fohlenelf vorgenommen, sich immer besser einzuspielen und selbst mindestens zehn Saisontore zu erzielen.

Einstelliger Tabellenplatz mit Gladbach "wäre schön"

Auf eine konkrete Platzierung in seinem ersten Gladbach-Jahr wollte sich der Angreifer zunächst nicht festlegen: "Man nimmt sich gerade als Stürmer viel vor und möchte erfolgreich spielen. Ich kann aber gerade nicht sagen, dass ich hierhin oder dorthin möchte, weil das sinnlos wäre. Wir können nicht in die Zukunft schauen und irgendwelche Prognosen abgeben."

Allerdings wurde der Neuzugang dann noch noch etwas präziser und fügte hinzu: "Es wäre schön, wenn wir diese Saison solide spielen und sie gerade nach der vergangenen Spielzeit auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden, damit die Leute wieder merken, dass Borussia Mönchengladbach wieder konkurrenzfähig ist, gerade was die obere Tabellenhälfte angeht."

In der abgelaufenen Spielzeit hatte Gladbach den Klassenerhalt erst am 33. Spieltag gesichert.