Vor Schalke-Duell: KSC kündigt besondere Maßnahme an

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Am Freitag trifft der KSC auf den FC Schalke 04

Vor dem wichtige Heimspiel des Karlsruher SC in der 2. Bundesliga gegen FC Schalke 04 am Freitagabend (Anstoß 18:30 Uhr) haben die Badener eine besondere Maßnahme angekündigt. Diese betrifft die Gesundheit der Stadionbesucher im BBBank Wildpark.

Wie der KSC aus seiner Vereinshomepage ankündigte, wolle er vermehrte Kontrollen durchführen, ob im Stadion das Rauchverbot eingehalten werde.

In der jüngeren Vergangenheit hatte es demzufolge vermehrte Verstöße gegen das Rauchverbot in den Sitzplatzbereichen gegeben. Dagegen wolle der Heim-Verein nun "in Anlehnung an das Nichtraucherschutzgesetz" intensiver vorgehen, wie es in der Vereinsmitteilung hieß.

"Dieses Rauchverbot gilt neben Zigaretten, Zigarren und Zigarillos, auch für Tabakpfeifen, Cannabis-Produkte und E-Zigaretten jeglicher Art", stellte der Karlsruher SC klar.

Der KSC verkündete, dass es bei Ignorieren des Rauchverbots sogar zum Rausschmiss aus dem Stadion kommen kann: "Bei einer Nichtbeachtung des Rauchverbotes auf den Tribünen muss in letzter Konsequenz mit der Aussprache eines Tageshausverbotes, verbunden mit der Aufforderung zum Verlassen des BBBank Wildparks, gerechnet werden."

FC Schalke 04 noch ohne Auswärtssieg in der laufenden Saison

Am Freitagabend wird im BBBank Wildpark mit einem ausverkauften Haus gerechnet, der KSC plant demzufolge mit über 34.000 Zuschauern in seiner Heimspielstätte, die in den letzten Jahren modernisiert worden war.

Der FC Schalke 04 hat dabei einmal mehr das volle Gästekontingent in Anspruch genommen. 2.700 S04-Anhänger werden im Auswärtsblock des Wildparks erwartet.

Bisher hat der FC Schalke 04 in der laufenden Saison in der 2. Bundesliga noch kein Auswärtsspiel gewonnen. Beim 1. FC Nürnberg setzte es eine 1:3-Niederlage, beim 1. FC Magdeburg nahmen die Königsblauen beim 2:2-Unentschieden immerhin noch einen Zähler mit.