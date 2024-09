Hack spricht Gladbach-Klartext

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Robin Hack fühlt sich in Gladbach wohl

Der im Sommer umworbene Gladbach-Profi Robin Hack liefert ein klares Bekenntnis zu seinem Klub. Am Samstag winkt das Startelf-Comeback.

Am Samstagmittag (15:30 Uhr, sport.de-Live-Ticker) trifft Robin Hack auf den Klub, der sich im Sommer mit ihm als Transferoption beschäftigt hatte. Neben Florenz buhlte auch der VfB Stuttgart um den Mittelfeldspieler.

Das Interesse der Klubs habe er durchaus wahrgenommen, so Hack. "Ja klar, das habe ich natürlich alles verfolgt, ist doch klar. Es ehrt mich auch", verriet er der "Bild".

Gedanken an einen Klubwechsel habe es aber nicht gegeben, sagte Hack weiter.

Hack: "Habe hier noch viel vor"

"Nein, ich bin nicht nach Gladbach gekommen, um nach einem Jahr schon wieder abzuhauen", so der 26-Jährige. "Ich habe hier noch wirklich viel vor und möchte gerne hier Spuren hinterlassen. Es ist ein Super-Verein, in dem mich extrem wohlfühle. Der Start war nicht ganz einfach, aber in der Rückrunde ist es für mich richtig gut gelaufen – daran will ich nach der extrem schwierigen Verletzungszeit jetzt in den drei Monaten seit Mai unbedingt wieder anknüpfen."

Nach einer überstandenen Fußsohlenverletzung ist der Offensivmann am Samstag wieder eine Option für die Startelf der Gladbacher.

"Robin hatte nach der zweimonatigen Pause einen gewissen Rückstand. Er hat gut gearbeitet, einiges aufgeholt und in der Länderspiel-Pause mit intensiven Trainingseinheiten wieder in den Rhythmus gefunden. Er ist jetzt wieder sehr nahe an seinen physischen Bestwerten", sagte Gladbach-Trainer Gerardo Seoane. "Seine Abschlussstärke hat uns in der vergangenen Rückrunde sehr geholfen. Wir sind froh, dass Robin wieder gesund ist. Seine Rückkehr verstärkt in der Offensive unsere zahlreichen Optionen."

In der Länderspielpause zeigte er sich schon mal in alter Form. Gegen den niederländischen Klub VVV Venlo traf er im Testspiel gleich dreifach.