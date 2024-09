FC Bayern betroffen? Real-Star verlängert überrraschend

IMAGO/900/Cordon Press

Real Madrids Torhüter Andriy Lunin (r.) wurde zuletzt beim FC Bayern gehandelt

Der zuletzt beim FC Bayern gehandelte Torhüter Andriy Lunin hat überraschend seinen Vertrag bei Real Madrid langfristig verlängert.

Die Königlichen bestätigten am Freitag, dass sich der Ukrainer bis 2030 an den Klub gebunden hat. Lunin, dessen vorheriger Vertrag im kommenden Sommer auslief, galt in Madrid lange als sicherer Abgangskandidat.

Der 25-Jährige war zwar bereits 2018 aus seiner Heimat zu Real gewechselt, war allerdings mehrfach verliehen und hat in dieser Zeit lediglich 48 Pflichtspiele bestritten. Er ist derzeit die klare Nummer zwei hinter dem Belgier Thibaut Courtois, der seit dem Endspurt der Vorsaison nach einem mehrmonatigen Ausfall in Folge eines Kreuzbandrisses sowie eines anschließenden Meniskusrisses wieder fit ist.

Laut "AS" soll Lunin aufgrund dieser Konstellation lange über seine Zukunft in Madrid nachgedacht haben. Sein Umfeld habe ihm ebenfalls zu einem Wechsel geraten, hieß es. Letztlich entschied sich der Schlussmann aber dagegen und will nun den Konkurrenzkampf mit Courtois annehmen.

Anfang September hatte das Transfer-Portal "Fichajes.net" über ein mögliches "Tausch"-Geschäft zwischen dem FC Bayern und Real Madrid berichtet.

Lunin könne 2025 ablösefrei nach München wechseln, hieß es damals, und Alphonso Davies, der seit Monaten bei Real gehandelt wird, den umgekehrten Weg in Richtung spanische Hauptstadt gehen. Der Kontrakt des Linksverteidigers beim FC Bayern läuft aus.

Wer beerbt Manuel Neuer beim FC Bayern?

An der Säbener Straße, hieß es in dem Bericht, sei Lunin einer der Kandidaten für die Nachfolge von Manuel Neuer, dessen Zukunft beim FC Bayern noch offen ist, da sein Vertrag nur bis 2025 datiert ist.

Das Lunin-Gerücht schien aber schon damals eher unrealistisch zu sein. Als zukünftige neue Nummer eins wird rund um die Säbener Straße nämlich seit längerem Alexander Nübel gehandelt.

Der 27-Jährige ist derzeit an den VfB Stuttgart verliehen. Der Leihvertrag ist bis 2026 datiert, kann vom FC Bayern aber angeblich im Falle eines Neuer-Abschieds ein Jahr vorher bereits beendet werden.