VfB Stuttgart verkündet wegweisende Personal-Entscheidung

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Dennis Seimen bleibt dem VfB Stuttgart treu

Torhüter-Juwel Dennis Seimen hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart wie erwartet verlängert. Der neue Kontrakt des 18-Jährigen, der bereits seine zehnte Saison bei den Schwaben bestreitet, ist bis zum 30. Juni 2029 datiert.

Seimen steht aktuell als Stammkraft der Stuttgarter U21 in der 3. Liga zwischen den Pfosten, ist aber bereits seit zwei Jahren auch fester Bestandteil des Torhüter-Teams der Profis. Er hat von der U16 bis zur U20 16 Junioren-Länderspiele für Deutschland bestritten.

"Dennis hat sich in den vergangenen Jahren beim VfB hervorragend entwickelt und schon jetzt ein sehr hohes Niveau erreicht. In den bisherigen Spielen in der 3. Liga hat Dennis eindrucksvoll bewiesen, dass er auch in jungen Jahren schon auf diesem Niveau mithalten kann", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Der 45-Jährige ergänzte: "Dennis verkörpert auf der Torhüter-Position die Zukunft des VfB, deshalb war es unser klarer Wunsch, ihn langfristig an den Verein zu binden. Wir sind sehr froh, dass uns das gelungen ist und Dennis auch weiterhin das VfB-Trikot tragen wird."

VfB Stuttgart setzt (noch) auf Nübel

"Die Vertragsverlängerung ist auch deshalb ein besonderer Moment für mich, weil ich schon sehr lange das VfB-Trikot trage und mich hier zuhause fühle", sagte Seimen. "Ich danke allen, die mich auf meinem bisherigen Weg begleitet haben. Mein Traum war es immer, den Sprung aus dem Nachwuchsbereich ins Tor der Profimannschaft zu schaffen. Ich werde weiterhin hart dafür arbeiten, um eines Tages im Brustring vor der Cannstatter Kurve im Tor zu stehen."

Aktuell ist im Bundesligateam des VfB Stuttgart Alexander Nübel die unumstrittene Nummer eins.

Der Nationalkeeper ist allerdings nur bis 2026 vom FC Bayern ausgeliehen. Zudem soll der Rekordmeister eine Rückholklausel für den kommenden Sommer haben, falls Manuel Neuer seinen auslaufenden Vertrag an der Säbener Straße wider Erwarten nicht verlängert.