"Scorerkönig" führt Bayer Leverkusen zum Sieg

IMAGO/Oliver Zimmermann

Victor Boniface (2.v.l.) traf doppelt für Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen hat die erste Punktspiel-Niederlage nach 15 Monaten gut weggesteckt.

Die verwöhnten Fans feierten lautstark mit "Sieg"-Rufen, "Scorerkönig" Victor Boniface lag sich mit seinen Mitspielern in den Armen. Das Gefühl des Erfolgs war bei den Doublegewinnern von Bayer Leverkusen schnell wieder zurück. Schon in Spiel eins nach der ersten Punktspiel-Niederlage nach gut 15 Monaten kehrte die Werkself durch das 4:1 (2:1) bei der TSG Hoffenheim gleich wieder zurück auf Erfolgskurs - und stellte unter Beweis, das sie die Pleite gegen RB Leipzig (2:3) gut weggesteckt hat.

"Natürlich freut es uns, dass wir hier gewonnen haben. Unsere Maßgabe war, wieder dominanter aufzutreten", sagte Sportchef Simon Rolfes bei Sky: "Ich glaube, dass wir hochverdient gewonnen haben." Vor allem Boniface, der sich beim Jubel kurioserweise die Hose etwas runtergezogen hatte, glänzte nicht nur aufrund seiner beiden Treffer (30./75.) bei Bayers zweitem Saisonsieg. "Es war wichtig", betonte er, "dass wir zurückgeschlagen haben."

Neuzugang Martin Terrier nach Vorarbeit des Nigerianers (17.) und Florian Wirtz per Foulelfmeter (72.) trafen ebenfalls für die Leverkusener, die am Donnerstag zum Auftakt der Champions League bei Feyenoord Rotterdam antreten müssen. Die TSG kassierte die zweite Pleite in Folge. Daran änderte auch das Tor von Mergim Berisha (37.) nichts.

"Wir legen den Fokus auf den Sport, den Rest bekommen wir natürlich mit", sagte Hoffenheims Torwart Oliver Baumann kurz vor dem Anpfiff bei Sky. Nach dem Rauswurf von Sportchef Alexander Rosen vor Saisonbeginn gab es zuletzt Gerüchte, wonach Coach Pellegrino Matarazzo durch Bundestrainer-Assistent Sandro Wagner abgelöst werden könnte.

Die 30.150 Zuschauer in der ausverkauften Sinsheimer Arena sahen zu Beginn klar überlegene Gäste. Die Hoffenheimer schafften es kaum über die Mittellinie. Nach einer knappen Viertelstunde kam die TSG besser ins Spiel, den Treffer markierte allerdings die Werkself. Terrier hatte nach Vorarbeit von Boniface keine Mühe und erzielte aus kurzer Distanz sein erstes Bundesliga-Tor.

Nach der Führung kontrollierten die Leverkusener die Partie. Die Hoffenheimer, die unter anderem ohne den Ex-Leverkusener Adam Hlozek, Grischa Prömel, Ihlas Bebou, David Jurasek und Ozan Kabak auskommen mussten, reagierten nur noch.

Boniface hatte den zweiten Bayer-Treffer auf dem Kopf, scheiterte aber an Baumann (28.). Kurz darauf entschied der Angreifer dasselbe Duell für sich und traf per Rechtsschuss. Von einer Vorentscheidung konnte aber keine Rede sei. Berisha, der Hoffenheim lange aufgrund eines Kreuzbandrisses gefehlt hatte, brachte die Kraichgauer zurück in die Begegnung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte vergaben Boniface (45.+2) und Alejandro Grimaldo (45.+4) zwei große Chancen auf weitere Tore.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs ließ es Leverkusen etwas schleifen. Erst in der 67. Minute sorgte Boniface mit einem Kopfball wieder für Gefahr. Kurz darauf ließ sich Wirtz vom Punkt nicht zweimal bitten. Dennis Geiger hatte Grimaldo gefoult. Boniface schraubte das Ergebnis nur wenig später in die Höhe.