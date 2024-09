Kurios: Leipzig und Union beide ohne Cheftrainer

IMAGO/motivio

Marco Rose fehlt nach einer Gelb-Roten Karten

Bei der Partie in der Fußball-Bundesliga zwischen Union Berlin und RB Leipzig heute (15:30 Uhr) werden die Cheftrainer beider Mannschaften an der Seitenlinie fehlen.

Leipzigs Trainer Marco Rose wurde beim 3:2-Sieg der Leipziger bei Meister Bayer Leverkusen mit einer Gelb-Roten Karte auf die Tribüne verwiesen und fehlt gesperrt.

Unions Coach Bo Svensson laboriert weiter an einem Infekt, der eine Anwesenheit im Stadion ausschloss, wie die Berliner mitteilten.

Svensson hatte sich nach dem Training am Mittwoch mit einem Infekt ins Bett gelegt und wurde bereits auf der Spieltags-Pressekonferenz von seinem Co-Trainer Babak Keyhanfar vertreten. Der 39-Jährige wird auch in Leipzig an der Seitenlinie stehen.

Damit fällt das Wiedersehen zwischen Rose und Svensson aus. Beide ehemaligen Profis standen beim FSV Mainz 05 gemeinsam unter Vertrag.