Winter-Wechsel? So denkt Real über einen Davies-Transfer

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Davies wird den FC Bayern wohl verlassen. Die Frage ist: Wann?

Die sportliche Zukunft von Alphonso Davies über die Saison 2024/25 hinaus ist immer noch nicht geklärt. Viel spricht für seinen Abschied vom FC Bayern und seiner Ankunft bei Real Madrid. Spekuliert wurde zuletzt gar, ob der Kanadier vielleicht schon im Winter zu den Königlichen wechselt. Doch daraus wird wohl nichts.

Wie die spanische Sportzeitung "AS" berichtet, wird Real Madrid im anstehenden Winter-Transferfenster keine vorzeitigen Bemühungen unternehmen, um Alphonso Davies schon in der Rückrunde in seinen Reihen begrüßen zu können.

Unter anderem der "kicker" hatte vor wenigen Tagen einen Winter-Wechsel des Linksverteidigers thematisiert. Sinnvoll wäre ein solcher vor allem aus Sicht des FC Bayern, der dann immerhin noch eine Ablöse kassieren würde. Wechselt Davies im Sommer, gehen die Münchner dagegen leer aus.

Davies darf Vorvertrag am 1. Januar unterschreiben

Der "AS" zufolge hat es zuletzt einen direkten Austausch zwischen den Real-Verantwortlichen und Davies gegeben. In diesem soll der Kanadier dem spanischen Spitzenklub sein Wort für einen Wechsel im Sommer 2025 gegeben haben. Darauf verlassen sich die Königlichen, schreibt die Zeitung.

Weil Davies' Vertrag nach der Saison ausläuft, darf er den Regularien entsprechend schon am 1. Januar einen Vorvertrag mit einem anderen Verein abschließen. Die Real-Bosse wollen genau diesen Weg laut "AS" auch beschreiten und sich damit endgültig absichern.

FC Bayern legt Davies Angebot vor

Der FC Bayern hatte Davies bereits ein neues Angebot für eine Vertragsverlängerung vorlegt, dieses lehnte der Kanadier jedoch ab. Weil der deutsche Rekordmeister seine Offerte wohl nicht mehr nachbessern wird, gilt ein Abschied Davies' nach der Saison 2024/25 als wahrscheinlich.

Neben Real Madrid wurde zuletzt auch anderen Vereinen abermals Interesse an einem Transfer des Abwehrspielers nachgesagt. Davies soll allerdings von Beginn an einen Wechsel in die spanische Hauptstadt angestrebt haben.