Undav "stocksauer" auf Real-Matchwinner Rüdiger

IMAGO/Alberto Gardin

Deniz Undav verlor mit dem VfB Stuttgart bei Real Madrid

Nach dem unglücklichen 1:3 (0:0) des VfB Stuttgart zum Champions-League-Auftakt bei Real Madrid war Torschütze Deniz Undav "stocksauer" auf Gegenspieler Antonio Rüdiger.

Ausgerechnet der DFB-Teamkollege und frühere VfB-Profi brachte die Königlichen mit seinem Kopfballtor nach einer Ecke auf die Siegerstraße (83.). "Wir hatten die Kontrolle und müssen die Dinger in der ersten Halbzeit machen. Aber dann kassieren wir dieses scheiß Standard-Tor", klagte Undav.

Der 28-Jährige hatte im Bernabeu in der 68. Minute den einzigen Treffer des deutschen Vizemeisters erzielt, ebenfalls per Kopf nach einer Ecke. "Das ist der Riecher, den ich habe. Den habe ich von Geburt an", sagte Undav.

Superstar Kylian Mbappé hatte Real zuvor in Führung gebracht (46.), Top-Talent Endrick sorgte später für den Endstand (90.+6).

Matchwinner Reals aber war Rüdiger. "Ich bin sehr glücklich mit meinem Tor zur Führung, denn es war gegen mein Ex-Team", erklärte der 31-Jährige betont unsentimental.

VfB Stuttgart nimmt "viele gute Dinge" mit

Undav hatte vor der Partie seine VfB-Kollegen bereits vor Rüdiger gewarnt. "Ich weiß, was für ein ekliger Verteidiger er sein kann, wenn man gegen ihn spielt", sagte der DFB-Angreifer. "Ich bin gewappnet, habe bei der Nationalmannschaft schon gemerkt, wie er am Kneifen ist."

In Madrid zeigte der VfB Stuttgart über weite Strecken eine blitzsauber Leistung. "Wir machen ein gutes Spiel und müssen es gut einordnen. Wir können viele gute Dinge mitnehmen, das werden wir auch. Wir haben sehr viel Erfahrung auf allerhöchstem Niveau gewonnen", sagte Trainer Sebastian Hoeneß.

Undav zeigte sich zudem begeistert von der Unterstützung durch die mitgereisten Fans. "Es ist unbeschreiblich, man sieht, was für Fans wir haben. Sie sind immer noch hier, die meisten wahrscheinlich besoffen", sagte er nach der Partie mit einem Augenzwinkern. "Wir haben immer eine gute Atmosphäre, auswärts und zu Hause. Ich bin den Fans dankbar, leider hat es nicht für einen Sieg gereicht."