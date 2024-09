Nächster Inter-Verteidiger im Visier des FC Bayern?

IMAGO/Jonathan Moscrop

Yann Aurel Bisseck (r.) soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Zuletzt machten Gerüchte die Runde, wonach der italienische Nationalspieler Federico Dimarco von Inter Mailand das Interesse des FC Bayern geweckt hat. Der Linksverteidiger ist offenbar nicht der einzige Spieler des Serie-A-Klubs, der es auf den Zettel der Münchner geschafft hat. Auch ein ehemaliges Talent des 1. FC Köln wird mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht.

Dem vereinsnahen Online-Portal "interlive.it" zufolge zeigt der FC Bayern starkes Interesse an einer Verpflichtung von Yann Aurel Bisseck. Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler kickt seit 2023 bei Inter Mailand. Ausgebildet wurde der großgewachsene Innenverteidiger beim 1. FC Köln.

In seiner Debütsaison kam der 23-Jährige zu 16 Einsätzen in der Serie A. In insgesamt 22 Auftritten für die Nerazzurri hinterließ der gebürtige Kölner einen guten Eindruck, der allerdings immer wieder von leichten Patzern getrübt wurde. Dennoch soll der italienische Meister mindestens 30 Millionen Euro für Bisseck aufrufen.

FC Bayern: Interesse an zwei Verteidigern von Inter Mailand?

2023 war der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler für eine kolportierte Ablöse von sieben Millionen Euro vom dänischen Klub Aarhus in den Norden Italiens gewechselt. Zuvor hatte Bisseck sämtliche Nachwuchsteams des 1. FC Köln durchlaufen. Nun winkt dem talentierten Innenverteidiger die Deutschland-Rückkehr. Beim FC Bayern könnte er dann auf einen aktuellen Teamkollegen treffen.

Transfer-Experte Fabrizio Romano hatte Anfang September vermeldet, dass Federico Dimarco von Italien-Meister Inter Mailand als Kandidat auf die Nachfolge von Alphonso Davies an der Säbener Straße diskutiert wurde.

Laut "calciomercato.com" soll sich der italienische Nationalspieler auch weiterhin im Blickfeld des deutschen Fußball-Rekordmeisters befinden. Eine Verpflichtung zur kommenden Spielzeit könnte laut "fussballeuropa.com" wohl nur dann gelingen, wenn der FC Bayern 60 bis 70 Millionen Euro auf den Tisch legt.